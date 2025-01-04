شرح الوضع لفليك..

عقد جوان لابورتا رئيس برشلونة اجتماعًا مع الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، قبل مباراة برشلونة وبارباسترو، مساء اليوم السبت، في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

ويواجه برشلونة أزمة كبرى تتعلق بتسجيل الثنائي أولمو وفيكتور في قائمة الفريق بالدور الثاني من الموسم الجاري، حيث رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسجيلهما بشكل رسمي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "رئيس البارسا أرجأ وصوله إلى مدينة بارباسترو، وفوّت وجبة الغداء التقليدية مع إدارة النادي، ليقرر الذهاب لحضور المباراة مباشرة، رفقة ديكو المدير الرياضي".

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وأوضحت أنه "عقد اجتماعًا في المدينة الرياضية في سانت جوان ديسبي لإبلاغ هانز فليك بالوضع، كما التقى داني أولمو وباو فيكتور لطمأنتهما بشأن وضعهما الخاص".

وجاء في بيان رسمي للاتحاد الإسباني ورابطة الليجا، أن "برشلونة بحسب القانون رقم 130.2 وقانون رقم 141.5 لا يمكنه إعادة تسجيل أي لاعب بعد أن سقط تسجيله خلال نفس الموسم، بعد أن تم إسقاط تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور مع بداية العام 2025".

وحسب "موندو"، سيلجأ برشلونة إلى محكمة الإجراءات الاحترازية الإدارية الرياضية، أو للقضاء المدني من أجل محاولة الحصول بالموافقة على مشاركة الثنائي وعودة تسجيلهما مع الفريق بالنصف الثاني للموسم.