رسمياً | الليجا والاتحاد الإسباني يحسمان بشكل نهائي قضية تسجيل برشلونة أولمو وفيكتور

قرار رسمي من الليجا

صدر بيان رسمي من الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا أُعلن فيه رسمياً رفض جهود برشلونة من أجل تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور، وذلك رغم اعتراف البيان بتوصل برشلونة لموازنة الميزانية المطلوب.

وقال البيان إن برشلونة بحسب القانون رقم 130.2 وقانون رقم 141.5 لا يمكنه إعادة تسجيل أي لاعب بعد أن سقط تسجيله خلال نفس الموسم، بعد أن تم إسقاط تسجيل الثنائي أولمو وفيكتور مع بداية العام 2025.

ونجح نادي برشلونة الإسباني، في العودة إلى قاعدة 1 : 1 الخاصة بقواعد اللعب النظيف، في خطوة لم تحسم له تسجيل الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بسبب توصله لها بعد الميعاد المحدد لقيد الثنائي.

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وبحسب "موندو"، سيلجأ برشلونة إلى محكمة الإجراءات الاحترازية الإدارية الرياضية، أو للقضاء المدني من أجل محاولة الحصول بالموافقة على مشاركة الثنائي وعودة تسجيلهما مع الفريق بالنصف الثاني للموسم.

وكانت الأيام الماضية قد شهدت محاولات مستمرة من النادي الكتالوني لتسجيل الثنائي، بعد قيام المحكمة التجارية برفض قيدهما بشكل احترازي، وسط مخاوف من خسارة أولمو ورحيله بالمجان وفقًا لأحد البنود في عقده في حالة عدم تسجيله.

برشلونة طلب مهلة حتى يوم 3 يناير الجاري لإتمام كافة الإجراءات اللازمة، ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن جوان لابورتا رئيس النادي يعيش في سباق مع الزمن لحل الأزمة، ويبدو أنه اقترب قليلًا من تحقيق هدفه عقب الوصول إلى قاعدة 1 : 1 بعد قيام رابطة الدوري الإسباني بمراجعة كافة الأوراق والوثائق المرسلة لها في 30 و31 ديسمبر الماضي.

وقامت الرابطة بإبلاغ برشلونة بهذا القرار، بعدما تلقى النادي 28 مليون يورو، والتي كان ينتظرها طوال هذه الفترة بعد بيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوان لابورتا وطاقم عمله تواجدوا في مكاتب النادي حتى الساعة 12:10 صباحًا، لمحاولة إقناع رابطة الليجا بالموافقة على تسجيل كلا اللاعبين، ولكنهم لم يحسموا الأمر حتى الآن.

وتأتي المفارقة هنا أنه على الرغم من وصول برشلونة لقاعدة 1 : 1، إلا أن ذلك لا يمكنه من تسجيل أولمو وفيكتور، بعدما تم حذفهما من السجلات في الأول من يناير، إلا أن النادي الكتالوني يمكنه الآن التعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي.