ماذا تريد أكثر يا لابورتا؟ جمهور برشلونة يتبرع بهدايا "تيك توك" من أجل نيكو ويليامز!

صفقة ينتظر الجمهور حسمها بفارغ الصبر..

صحيح أن كل مشجعي برشلونة يريدون بشدة أن يوقع النادي الكاتالوني مع نجم أتلتيك بيلباو نيكو ويليامز، إلا أن الأمور ذهبت إلى درجة القيام بسلوكيات أغرب من الغرابة!.

إذ فاجأ بعض المستخدمين لشبكة التواصل الاجتماعي "تيك توك" الكل بإيداع الأموال في التعليقات على هيئة "هدايا" وهي خاصية يتضمنها تطبيق "تيك توك".

أتى هذا بعد نشر الحساب الرسمي لبرشلونة حسابًا للنجم الإسباني الآخر لامين يامال، والذي شكل ثنائية مذهلة في يورو 2024 مع ويليامز قادت "لا روخا" للقب اليورو الرابع في تاريخهم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأتت التعليقات مع مجموعة جمل توحي بالرغبة العارمة لمشجعي برشلونة في ضم نيكو ويليامز: "أحضروا نيكو".. و"هذه من أجل نيكو".. "أرجوكم وقعوا مع نيكو" مع هدايا مالية أكيدة تتفاوت قيمتها!.

يذكر أن برشلونة يقف في موقف متقم من أجل ضم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي يملك شرطًا جزائيًا في عقده مع بيلباو يصل إلى 58 مليون جنيه إسترليني.