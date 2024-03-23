لابورتا:"انحراف" فلورنتينو بيريز لن يخدعنا، وهالاند سيتسبب في تشويه برشلونة!

رسائل قوية من رئيس النادي الكتالوني

يؤمن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، بأنه ليس بحاجة لضم صفقة إعلامية ضخمة لمنافسة نظيره ريال مدريد.

ريال أصبح على أعتاب التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في الصيف، وهو الأمر الذي جعل البعض يطالب برشلونة بصفقة مماثلة من العيار الثقيل مثل إرلينج هالاند.

وقال لابورتا في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عن إمكانية ضم هالاند:"هناك حالة من الخلط بين الشخص الذي سيأتي للضجة الإعلامية واللاعب الذي يتناسب بشكل جيد مع الفريق، نحن نعتمد على نوعين أو فريقين من اللاعبين، الأول به نجوم من نوعية لامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس وفيران توريس ورافينيا، والثاني به فيتور روكي الذي يعيش مرحلة التكيف، مثل جميع البرازيليين الذين يأتون في أوروبا، إنه ساحر ولديه موهبة التسجيل".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ربما نتعاقد مع صفقة أو اثنتين ولكني لا أرى ضرورة للقيام باستثمار قد يشوه ما نبنيه، الفريق متوازن وفي العام القادم سيكون لدينا جافي مرة أخرى، بالإضافة للاعبين من الطراز العالمي مثل فرينكي دي يونج وبيدري".

وعن تحويل صفقتي جواو فيليكس وجواو كانسيلو من إعارة إلى شراء نهائي:"أعتقد أنهما سيستمران معنا، أتمنى ألا يضع أتلتيكو مدريد أي عوائق أمامنا ونفس الأمر بالنسبة لمانشستر سيتي".

وفي سياق متصل تحدث لابورتا عن هجوم ريال مدريد على التحكيم قائلًا:"مازلت أشعر بالغضب والسخط، لأن ما يفعله تلفزيون ريال مدريد أمر مخز، أعتقد أنه يجب على منظمي كرة القدم التدخل هنا لأن ذلك يؤثر على الحكام بشكل أسبوعي".

وواصل حديثه:"لابد من دراسة الموقف، تخيل لو بقينا هكذا بشكل يومي، كنا وقتها سنتعرض للتجريم والعقوبة، أعتقد أن الأمر يستحق عقوبة مناسبة لأنني لا أتفق على الإطلاق مع الطريقة التي يتصرف بها تلفزيون ريال مدريد، وفي رأيي أنه لو لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث غش في المنافسة".

وعن علاقته بفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد:"لا توجد أي علاقة جيدة معه لأنه ظهر في قضية نيجريرا وما يفعله هو انحراف، لقد طلب تمديد التحقيقات عندما فشلوا في العثور على أي شيء، ولن يجدوا شيئًا لأننا نثق في موقفنا، لا توجد أي أدلة، ولكنهم يريدون إبقاء القضية على قيد الحياة حتى يتمكنوا من الحديث بالطريقة التي يريدونها ويتهمون برشلونة بمحاولة التأثير على الحكام، رغم أن هذا ما يفعلونه بأنفسهم، لذلك هم يقومون بلعبة مزدوجة واضحة".

وفي نهاية حواره أكد جوان لابورتا على تفضيله الحصول على المزيد من الوقت للإعلان عن البديل لإدوارد روميو نائبه الاقتصادي برئاسة النادي، والذي أعلن الرحيل بشكل رسمي عن منصبه هذا الشهر.