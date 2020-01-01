لابورتا: أريد أن نفوز على ريال مدريد بسداسية جديدة

المرشح الرئاسي لنادي برشلونة خوان لابورتا يريد الفوز على ريال مدريد بسداسية جديدة!

أكد خوان لابورتا المرشح لرئاسة نادي برشلونة ورئيسه الأسبق على رغبته في العودة للتفوق على ريال مدريد بنتائج كبيرة.

جاء هذا في إعلان لتصريحات له ضمن حوار كبير له على قناة "لا جانجلا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحدث لابورتا خلال الحوار عن عدة أمور من ضمنها رغبته في أحد الأيام أن يملك قناة خاصة به على الموقع الشهير نفسه.

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وقال لابورتا عن مواجهات ريال مدريد بحال حقق الفوز بمقعد الرئيس في نادي برشلونة: "أتمنى أن نسجل ستة أهداف فيهم من جديد".

وكان برشلونة قد سبق وفاز على ريال مدريد بستة أهداف من قبل في وجود لابورتا كرئيس للنادي بدوري 2008-2009.

كما كشف خلال تصريحاته عن كونه معجبًا كبيرًا بسلسلة "ستار وورز"، وأكد أنه يتابع مسلسل "ذا ماندالوريان" التابع لها.

جدير بالذكر أن لابورتا يواجه منافسة قوية على رئاسة نادي برشلونة بالأخص من قبل رجل الأعمال فيكتور فونت.