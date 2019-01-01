لؤي ناظر: عادت روح الاتحاد وما حققناه ليس إنجازًا

العميد في نهائي كأس الملك بعد إقصاء النصر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد لؤي ناظر؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، أن وصول فريقه لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليس إنجازًا، مشددًا على ضرورة التتويج باللقب من أجل إسعاد جماهير العميد.

النمور تأهلوا بالأمس إلى نهائي كأس الملك بعد التغلب على النصر برباعية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية، بمباراة شهدت إلغاء هدفين للاتحاد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وكتب ناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "عادت النمور وعادت الفرحة لمدرجات الاتحاد، عاد العميد وعادت الروح، فوز كبير للمرة الثانية على فريق كبير في خلال أسبوعين، ولكن هذه المرة أجمل وأجمل، شرف كبير لنا جميعًا، ولكننا سنسعى لتحقيق الذهب بإذن الله، فوصولنا ليس إنجازًا، الإنجاز هو استلام الكأس من يدي الملك سلمان حفظه الله".

وأضاف: "ما أدري إيش أقول غير أنكم تستاهلوا كل خير يا جماهير العميد، وقفتكم وقفة رجال طوال هذا الموسم وإن شاء الله نهايتها سعيدة لنا جميعًا".

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رئيس النادي الجداوي تابع: "شكرًا شكرًا شكرًا لجميع اللاعبين الأبطال، قتال لم نشاهده من مدة طويلة ورغبة حقيقية لتحقيق فوز غالي وثمين في قلوب الجميع".

واختتم: "التعاون فريق قوي جدًا وعنيد، قدم مستويات عالية جدًا طوال هذا الموسم.. سنكون جاهزين بإذن الله لهذا الخصم من الغد بإذن الله.. لن نقف عند مجرد الوصول للنهائي.. سنستمر وسنحارب من أجل الاتحاد".

التعاون فريق قوي جداً وعنيد وقدم مستويات عالية جداً طوال هذا الموسم..



سنكون جاهزين بإذن الله لهذا الخصم من الغد بإذن الله..



لن نقف عند مجرد الوصول للنهائي..



سنستمر وسنحارب من أجل #الاتحاد — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) April 27, 2019

يذكر أن الاتحاد تغلب منذ أيام على النصر كذلك بثلاثية مقابل هدفين، لكن ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ومن المنتظر أن يلاقي العميد في نهائي كأس الملك، التعاون الذي أقصى الهلال بهزيمته بخماسية نظيفة، تسببت في الإطاحة بمدربه الكرواتي زوران ماميتش.