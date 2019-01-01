متحدث النصر: إجراءات قانونية ضد كل التغريدات المسيئة للعالمي

سعود آل سويلم لن يتنازل عن حقوق ناديه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن بدر السليمان؛ المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي، شروع ناديه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسئ لأحد منسوبيه من لاعبين أو إداريين.

العالمي تمت بالأمس الإطاحة به من كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين في الأشواط الإضافية، في مباراة شهدت إلغاء هدفين للعميد بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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وكتب السليمان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة .. شرع المركز الإعلامي في نادي النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين وإداريين، لتحويلها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة".

وأضاف: "أكد رئيس مجلس الإدارة بناء على التوجيه العاجل بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو إداريين، كائنًا من كان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الإدارة المختصة بالنادي".

أكد رئيس مجلس الادارة بناء على التوجيه العاجل بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو اداريين، كائنا من كان، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات النظامية من الادارة المختصة بالنادي. — بدر السليمان (@BaderSulaiman1) April 28, 2019

يذكر أن بهزيمة النصر، تأهل الاتحاد إلى نهائي كأس الملك ليلاقي التعاون، الذي أقصى الهلال بهزيمته بخماسية نظيفة، أطاحت بمدربه الكرواتي زوران ماميتش.