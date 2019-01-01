لؤي ناظر : تغيير المدربين لم يكن سهلاً على إدارة الاتحاد

تغيير المدرب لم يكن سهلًا أبدًا على الإدارة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السعودي على المعاناة التي مر بها الفريق خلال الموسم الجاري، وذلك بسبب تغيير المدربين أكثر من مرة.

رئيس الاتحاد قال في تصريحات تلفزيونية لقناة السعودية الرياضية، أن تغيير المدرب لم يكن سهلًا أبدًا على الإدارة.

وقامت إدارات الاتحاد المختلفة خلال الموسم الحالي بالتعاقد مع ثلاثة مدربين، أخرهم المدير الفني الحالي لويس سييرا الذي عاد لقيادة الفريق مُجدداً.

🎤- تيسير الجاسم: #الأهلي عانى كثيرًا هذا الموسم، وعدم توفيق بجلب العديد من المحترفين وتغيير الإدارات جعل هذا الموسم سيئًا. pic.twitter.com/Qqkj4U7Xb2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 30, 2019

ورداً على النجاح الذي يُحققه الفريق حاليًا تحت قيادته عقب فترة طويلة من التعثر بداية الموسم قال : "همنا الأول والأخير نجاح الاتحاد وليس الأشخاص".

وأنهى ناظر تصريحاته قائلاً : "العوامل الإدارية والقرارات التي تم اتخاذها في أوقات صعبة كان لها دور في تقدم النادي".

يُذكر أن نادي الاتحاد سيخوض غداً الخميس مواجهة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي التعاون.