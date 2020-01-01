لأسباب مادية.. برشلونة يضع إيموبيلي بديلًا للاوتارو

هل يتعاقد برشلونة مع تشيرو إيموبيلي من لاتسيو بدلًا من لاوتارو مارتينيز؟

كشفت مصادر صحفية إيطالية أن مهاجم لاتسيو وهداف الدوري الإيطالي هذا الموسم تشيرو إيموبيلي قد يكون بديلًا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بالنسبة لبرشلونة..

وكان برشلونة قد ارتبط بالتعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ موسم الانتقالات الصيفية الماضية، وتحديدًا بعد كوبا أمريكا التي لعب فيها المهاجم الأرجنتيني بجوار ميسي في المنتخب.

ولكن في الآونة الأخيرة، وبسبب عدم وجود أي استعداد لدى إنتر للتفاوض حول السعر، يبدو أن برشلونة قد بدأ وضع قائمة بالبدائل لكي يتعاقد مع مهاجم آخر.

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ويقدم إيموبيلي موسمًا استثنائيًا هذا العام إضافة إلى أرقامه المميزة في المواسم الماضية، حيث يتفوق على كريستيانو رونالدو والبقية في صراع الهداف.

وسجل المهاجم الإيطالي 29 هدفًا في 30 مباراة شارك بها في الدوري الإيطالي، بينما سجل في إجمالي مباريات الموسم 32 هدفًا في 37 مباراة.

وحسب دون بالون، فإن برشلونة يبحث عن مهاجم كبير، وبناء على ذلك فإن النادي الكتالوني سيفكر حول البدائل المحتملة للاوتارو مارتينيز.

ولن يقبل إنتر بأقل من 111 مليون يورو من أجل التفريط في مهاجمه الأرجنتيني لصالح برشلونة، والتي هي قيمة الشرط الجزائي للاعب.

ومن العصب أن يدفع برشلونة هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها بسبب فيروس كورونا ومستجداته التي أضرت بالكثير من الأندية.

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يذكر أن برشلونة قد تعاقد الصيف الماضي مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وقبلها مع ديمبيلي وكوتينيو مقابل ما يقارب 300 مليون يورو، ولكن كل هذه الصفقات لم تقدم المنتظر.