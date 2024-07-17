كي يهزم آرسنال.. برشلونة يقترح 4 لاعبين على ريال سوسييداد من أجل نجم إسبانيا!

هل يبرم النادي الكتالوني أول صفقاته الصيفية؟

يطمح برشلونة في دخول سوق الانتقالات الصيفية بقوة من أجل الأهداف التي حددها مدربه هانز فليك، خصوصًا أولئك الذين تألقوا في يورو 2024.

وأحد هذه الأسماء بكل تأكيد، هو لاعب خط وسط ريال سوسييداد ميكيل ميرينو، البالغ من العمر 28 عامًا والذي أثبت مع كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي جدارته بتمثيل الفرق الكبرى.

آرسنال كان أكثر من يزاحم برشلونة من أجل ضم اللاعب الأعسر ذي الرأسيات المميزة، وإذا دخل الجانرز بحزمة مادية كبيرة قد يتفوقون على برشلونة في الصفقة.

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لكن برشلونة لديه ما يغري به ريال سوسييداد، وهو إدخال لاعب قلب دفاع في الصفقة، مع الرحيل المتوقع للمدافع روبن لو نورماند عن الفريق الباسكي بعد التألق في اليورو.

برشلونة طرح -وفقًا لصحيفة سبورت- أسماء مثل إريك جارسيا، كليمنت لونجليه، ميكا فايي وإنييجو مارتينيز لإقناع سوسييداد بإبرام الصفقة لصالح النادي الكتالوني.