كين يستعد لمواجهة ريال مدريد المصيرية...

يعتقد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، أن سيكون قادرًا على تسجيل بعض الأهداف في شباك ريال مدريد، بالمباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، ولكن لن يحدث هذا إلا بمساعدة زملائه في الفريق.

ونجح هاري كين، في قيادة فريقه للفوز على آينتراخت فرانكفورت، عصر اليوم السبت، بهدفين لهدف، وسجل النجم الإنجليزي، هدفي الفريق البافاري، ليواصل تربعه، على صدارة هدافي البوندسليجا.

وقال كين في تصريحات عقبت اللقاء، عند سؤاله عن عدد أهدافه الذي يتوقع أن يسجله في شباك ريال مدريد: "ربما بعض الأهداف، أنا في مزاج جيد وفي حالة ثقة، إذا ساعدني زملائي كما حدث في الموسم الماضي، فسوف أكون في الموعد".

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وعند سؤاله عن نجم ريال مدريد، جود بيلينجهام، قال كين: "إنه يقدم موسمًا رائعًا، وبالنسبة لي أتمنى أن يتراجع في المباراتين أمامنا".

ومن المنتظر أن يلعب بايرن ميونخ، أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء القادم على ملعب أليانز آرينا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة الإياب يوم الأربعاء 8 مايو على ملعب سانتياجو برنابيو.