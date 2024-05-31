رد محرج من المتابعين لحساب النادي الإنجليزي

وقع الحساب الرسمي لنادي آرسنال على منصة "X" (تويتر سابقًا)، في خطأ فادح يتعلق بنجمه الإنجليزي الشاب بوكايو ساكا.

ونشر حساب آرسنال على "X" تغريدة بصورة ساكا، مع إحصائية تزعم أنه اللاعب الوحيد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي استطاع أن يسجل أو يصنع هدفًا على الأقل في شباك جميع المنافسين الذين لعب ضدهم في البريميرليج.

إلا أن الرد بالتكذيب جاء سريعًا على التغريدة من قبل المتابعين، حيث رد أحدهم بأن هذه الإحصائية غير دقيقة، لأن كل من النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، والإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الحالي وتوتنهام السابق، سبق ساكا في هذه الإحصائية.

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وفي دقائق معدودة، قام حساب آرسنال بحذف الصورة، بعد حملة الهجوم عليهم من المتابعين، الذين استطاعوا الاحتفاظ بنسخة من التغريدة، ليتم تداولها على نطاق واسع.

وكان بوكايو ساكا أحد أبطال الموسم المميز الذي قدمه آرسنال، حيث استطاع أن يسجل20 هدفًا ويصنع 14 في 47 خاضها مع الجانرز، وساعد فريقه في احتلال وصافة البريميرليج بعد صراع طويل مع مانشستر سيتي البطل.