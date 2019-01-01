رقم فريد لكين بدوري الأبطال بعد ثنائيته في أوليمبياكوس

المهاجم الإنجليزي لا يتوقف عن التهديف هذا الموسم

واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين، تحقيقه الأرقام القياسية مع توتنهام على الصعيد المحلي والأوروبي.

كين نجح في تسجيل هدفين بشباك أوليمبياكوس، بالمباراة التي جمعت بين الفريقين بالجولة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

هدف كين يجعله أسرع لاعب في تاريخ البطولة يصل للرقم 20 في مشاركاته مع النادي الإنجليزي.

ويأتي ذلك بعدما شارك مهاجم سبيرز في 24 مباراة فقط بمشواره في المسابقة.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز توتنهام 4/2، حيث قلب الفريق تأخره بهدفين نظيفين لانتصار ثمين.

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النتيجة صعدت بتوتنهام لدور الـ16 من دوري الأبطال، حيث ارتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق 5 عن بايرن ميونخ المتصدر، و7 نقاط عن ريد ستار الثالث.