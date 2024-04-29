كيميش: أحب مواجهة فينيسيوس.. وهذا مفتاح عبور ريال مدريد!

"حلم أصبح حقيقة"

أكد جوشوا كيميش، نجم بايرن ميونخ، جاهزيته لمواجهة ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرًا إلى أنه "يحب التنافس مع لاعبين مثل فينيسيوس جونيور".

وقال كيميش، في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: "لسوء الحظ أو لحسن الحظ، عادة ما تواجه ربما أفضل لاعب من الفريق الآخر يلعب كجناح، تحصل على لاعبين مثل مبابي أو فينيسيوس، الذي أعلم أنه قوي جدًا في المواقف الفردية، لذلك أنا سعيد جدا بمواجهته".

وأضاف: "يجب أن أركز في الدفاع أولًا، ومتى تتاح لي الفرصة للهجوم، بالطبع أريد أن أفعل ذلك، مواجهة ريال مدريد في نصف النهائي مثل حلم أصبح حقيقة، إنه شيء مميز حقًا أن تلعب هذه المواجهة، وهو شيء تتطلع إليه".

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وزاد: "مباراتان ضد ريال مدريد، عليك أن تبقى هادئًا، ومن المهم جدًا أن ترتكب أقل عدد من الأخطاء، يجب ألا نقتصر على الدفاع، نريد الهجوم وتسجيل الأهداف، لدينا بعض اللاعبين الذين لديهم الكثير من الخبرة، ولدينا أيضًا بعض اللاعبين المتعطشين للغاية ولم يفوزوا باللقب الكبير، يمكن أن يكون التوازن بين الجوع والتجربة مفتاح التأهل".

وتطرق بالحديث إلى بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي: "لا نتحدث كثيرًا الآن، لقد كان مفتاحًا لمسيرتي لأنني كنت لاعبًا في الدرجة الثانية وقال (أريده معي، أعتقد أنه يمكنه اللعب في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا)، فخور جدا بأنه وثق بي، كانت نقطة البداية لمسيرتي، ربما هو أهم مدرب في مسيرتي".

وعن إمكانية تجديد عقده مع النادي البافاري، والذي ينتهي في صيف 2025، ختم: "لا أفكر في الأمر الآن، أريد التحدث إلى بايرن أولًا، بعيدًا عن الصحافة. برشلونة وريال مدريد بالطبع ناديان رائعان لهما تاريخ عظيم، لكني -في الوقت الحالي- لا أفكر في اللعب بإسبانيا".