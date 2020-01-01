كيميش يطالب بايرن ميونخ بالتحرك ضد العنصرية

يحث جوشوا كيميتش اللاعبين لاستخدام منصتهم للمساعدة

يدرس بايرن ميونخ فكرة الانضمام إلى الاحتجاج على وفاة جورج فلويد ،حيث حث جوشوا كيميتش اللاعبين لاستخدام منصتهم للمساعدة .

كان فلويد قد توفى في مينيابوليس الأسبوع الماضي بعد أن ركع ضابط على رقبته بينما كان مكبل اليدين على الأرض ، مما أثار المظاهرات وأعمال الشغب حول العنصرية ووحشية الشرطة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

وقدم كل من جادون سانشو وماركوس تورام ووستون ماكيني وأشرف حكيمي إيماءات الدعم في عطلة نهاية الأسبوع ، والتي تم فحصها من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم .

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وحث الفيفا الدوريات على استخدام الحس السليم بشأن القضية بالنظر إلى السياق ، وقرر الاتحاد يوم الأربعاء إنه لن يتم معاقبة أي لاعب لإظهار التضامن مع الرسائل المناهضة للعنصرية.

قال كيميتش في تصريحات له " بصفتي لاعب كرة القدم، فنحن نملك قوة كبيرة في هذا العالم، رأينا يجب أن يكون له جانب كبير من المسؤولية، مثلما فعل جادون سانشو”.

وتابع " من الجيد أن أكون ليس مجرد لاعب كرة قدم، أريد أن نكون مؤثرين لكل العالم ، نحن عالم واحد ، نادٍ واحد ، فريق كرة قدم واحد. لا يهم إذا كنت أسود أو أبيض.

وأضاف "نحن كلاعبين ، مثل سانشو ، لدينا الكثير من القوة للوصول إلى أشخاص آخرين ، لنكون قدوة ونقول شيئًا.

أكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو مؤخراً أن لاعبي البوندسليجا الذين أظهروا تضامناً مع جورج فلويد يستحقون "التصفيق لا العقاب".

وقال في بيان "لتفادي الشك ، في منافسات الفيفا ، ستستحق المظاهرات الأخيرة للاعبين في مباريات البوندسليجا تصفيقًا وليس عقوبة".

واختتم "يجب علينا جميعًا أن نقول لا للعنصرية وأي شكل من أشكال التمييز. يجب علينا جميعًا أن نقول لا للعنف, وأي شكل من أشكال العنف."

الجدير بالذكر أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز انضمت أيضًا إلى الدعوات لوضع حد للعنصرية ، مع نشر ليفربول وتشيلسي ونيوكاسل صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي للاعبين الذين يركعون لإظهار التضامن مع الحركة.