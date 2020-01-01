كيليني: غياب الحرس القديم سبب رحيل كونتي عن يوفنتوس

يكشف كواليس رحيلهما..

أثنى جورجيو كيليني، لاعب يوفنتوس، على مدربيه السابقين أنطونيو كونتي وماسيمليانو أليجري، مؤكدًا على أن لديهما من القدرة ما يجعل اللاعبين يخرجون كل ما لديهم من أجلهما.

وكان كيليني قد أطلق كتابًا يتحدث فيه عن مسيرته الكروية وتطرق إلى العديد من النقاط، وكانت الطريقة التي رحل بها كونتي عن البيانكونيري أحد الأمور التي سلط الضوء عليها.

المدرب الإيطالي غادر تورينو في 2014 بعد اختلاف كبير حدث بينه وبين إدارة أنيلي، ليتوجه بعدها لتدريب منتخب الأتزوري ثم يعود لتدريب الأندية من بوابة تشيلسي وينتهي به المطاف حاليًا في غريم السيدة العجوز، إنتر.

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كيليني تحدث عن كونتي ورحيله قائلًا "أعتقد أن كونتي رحل بهذه الطريقة لأن الحرس القديم لم يكونوا هناك." وأشار هنا إلى نفسه وليوناردو بونوتشي وأندريا بارزالي وجيانلويجي بوفون.

كما أضاف "كنا في إجازة ممتدة بعد كأس العالم في البرازيل، تم تسريحه وحدث التوتر، وكل ما استغرقه الأمر بضع ثواني لكي ينكسر كل شيء في النهاية.".

"أنطونيو شخصية نارية، ولكنني مقتنع بأننا لو تواجدنا جميعًا هناك لما حدثت الإقالة، بعد قولي هذا إذا نظرنا إلى الوراء، كان ينبغي أن يغادر في مايو في ذلك العام، كانت ستكون نهاية أكثر ملاءمة لفترته في يوفنتوس."

"كونتي هو أحد العظماء، يجعلك تُخرج كل ما لديك، لقد تحصل منّا على كل شيء ووصل إلى النهاية، تمامًا كما كانت حالة أليجري في العام الماضي."

وأتم متحدثًا عن شائعات التحفيز لهذا الرحيل المفاجئ لكونتي "لم يحدث شيء خاص، لم يكن هناك جدال أو أي شيء مع الرئيس أندريا أنيلي، الأمر انتهى بصورة طبيعية كما حدث مع ماروتا وأليجري أيضًا.".

يذكر أن يوفي يدين بالكثير لكونتي بعدما أعاد النادي مجددًا إلى البطولات بتتويجه بثلاث ألقاب للدوري الإيطالي ممتالية من 2011 إلى 2014.