كيليان مبابي يشعل حماس ريال مدريد مجددًا بـ"ليلة بيضاء!"

ظهر الفرنسي كيليان مبابي في سهرة ليلية بميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، بمظهر كان كفيلًا بإشعال حماس مشجعي ريال مدريد والصحافة الإسبانية بشكل عام.
فإلى جانب العديد من المشاهير الذين دعاهم الملياردير الأمريكي مايكل روبين، قدم لاعب منتخب فرنسا لنفسه وقتًا ممتعًا قبل أيام قليلة من استئناف تدريب باريس سان جيرمان استعدادًا للموسم المقبل.
اللافت للانتباه هو أن مبابي اختار الاحتفال بشكل أسال الكثير من الحبر في إسبانيا، إذ كان الحفل بزي أبيض كامل!.
إذا كان الكثيرون يرون في الأمر مجرد صدفة، فهذا بالطبع ليس هو الحال بالنسبة للصحافة الإسبانية، في ظل أن مستقبل اللاعب الباريسي يوضع مرة أخرى على الطاولة هذا الصيف.
لقد أبلغ مبابي باريس سان جيرمان بالفعل أنه لن يمدد عقده ما بعد صيف 2024، مما قد يجبر ناديه على بيعه هذا العام إذا كان لا يرغب في إطلاق سراحه مجانًا الموسم المقبل.
هذه الأمسية البسيطة التي تم تنظيمها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي كانت كافية لبرنامج الشرينجيتو وصحيفة "آس" كي يغتنموا الفرصة ويعتقدوا أن مبابي يلمّح لريال مدريد.
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