كيليان مبابي يرعب جماهير ريال مدريد .. "هل تغيبه الإصابة عن يورو 2024؟"

تعرف على طبيعة إصابة مبابي

أثار كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما غاب عن تدريبات الديوك استعدادًا لودية كندا، المقرر لها مساء الأحد.

وكشفت شبكة "RMC" عن طبيعة إصابة مبابي، حبي أكدت على أنه يُعاني من آلام في الظهر، منذ 72 ساعة، أي قبل مواجهة فرنسا ضد لوكسمبورج الودية.

وأضافت الشبكة أن مبابي يُعاني حاليًا من آلام مستمرة، ويقوم الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي بعلاجه منذ بداية المعسكر، ولكن لا يوجد شيء خطير يدعو للقلق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقرر الجهاز الفني بقيادة ديدييه ديشان منح مبابي راحة من مباراة كندا، لعدم المخاطرة به، على أن يتم الكشف عن الجديد بخصوص حالته صباح الأحد، وفقًا لما أكدته الشبكة الفرنسية.

ويبدو أن الإصابة التي يُعاني منها مبابي بسيطة، ولن تعوقه عن المشاركة في بطولة يورو 2024، ولكن سيتم حسم الأمور بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.