كيليان مبابي يُثير القلق في فرنسا قبل اليورو .. وكامافينجا بجوار كانتي في الوسط!

مبابي يثير القلق قبل مواجهة كندا...

كشفت تقارير صحفية عن مصير كيليان مبابي، لاعب منتخب فرنسا، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده، الودية أمام كندا، مساء غد الأحد في آخر استعداد الديوك لبطولة اليورو.

ويستعد منتخب فرنسا، للمشاركة في بطولة يورو 2024، والتي تنطلق بعد أيام في ألمانيا، ويلعب منتخب الديوك في المجموعة الرابعة برفقة كل من هولندا، بولندا، بالإضافة إلى منتخب النمسا.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة " RMC" الفرنسية، فإن مبابي لم يشارك في التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا اليوم، وخاض جلسة تدريب منفردة كإجراء احترازي.

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وأشار التقرير إلى أن المدرب ديديه ديشان، سيعتمد على إدواد كامافينجا، في وسط الملعب، بينما سيجلس فيرلاند ميندي، على مقاعد البدلاء أمام كندا، كذلك قد يكون كانتي، وجريزمان من العناصر الأساسية في اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي، سيفتتح مشواره في البطولة، مساء الإثنين 17 يونيو امام النمسا، على أن يلعب في الجولة الثانية أمام هولندا، ويختتم دور المجموعات مع بولندا.