كيليان مبابي يتحدث علنًا لوسائل الإعلان عن مستقبله.. تم تحديد الموعد!

مصير النجم الفرنسي أهم ملفات الميركاتو

يبدو أن الأمور وصلت في ملف كيليان مبابي إلى الحد الذي سيستلزم حديث النجم الفرنسي علنًا لوسائل الإعلام حول مستقبله في القلعة الباريسية ومصيره من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وأفاد الصحفي برونو سالومون العامل براديو فرنسا الدولي بأن مبابي قد يتحدث علنًا عقب مباراة فريقه باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي ضد لانس في ملعب حديقه الأمراء.

من المنتظر أن يكون ذلك الحديث عن تفاصيل مستقبله في قلعة حديقة الأمراء وموقفه من الانضمام إلى ريال مدريد خصوصا بعد عودته إلى التدريبات الجماعيه ومشاركته في مباريات الفريق الباريسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت انفراجة قد حدثت في ملف كيليان مبابي مع ناديه باريس سان جيرمان بعد أن أفاد ناصر الخليفي بأن هناك محادثات بناءة جمعت بين النادي من ناحية وبين اللاعب وممثليه من ناحية أخرى.