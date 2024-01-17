كيليان مبابي: ليس لدي مانع في أن أتحول إلى لاعب سلة!

النجم الفرنسي يثير الجدل بتصريحات جديدة

لا يرى كيليان مبابي أن التعديلات الجديدة المتعلقة بنظام بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكذلك توسيع كأس العالم سيفيد مستوى اللعبة، على الرغم من تأكيده أنه "لا يمانع اللعب كثيرًا".

وبدءًا من الموسم المقبل ستلغى مراحل المجموعات بشكلها القديم في دوري أبطال أوروبا وتشهد مشاركة 4 فرق إضافية وإضافة مباراتين إضافيتين لكل فريق، فيما أعلن "فيفا" أيضًا تشكيل كأس العالم للأندية المكون من 32 فريقًا.

هذا بالإضافة إلى نسخة 2026 من كأس العالم والتي ستشهد لأول مرة مشاركة 48 فريقًا، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ الكروي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال مبابي في تصريحات لمجلة "جي كيو": "نحن نقترب من نموذج دوري كرة السلة الأمريكي، 70 مباراة في الموسم، أنا شخصيًا لست ضد اللعب كثيرًا لكننا لن نكون قادرين على إثبات جودتنا في كل مباراة وتقديم العرض المتوقع للجمهور".

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وأضاف: "في الدوري الأمريكي للمحترفين لا يلعب اللاعبون كل المباريات، يرتاح اللاعبون حتى لو لم يكونوا مصابين لتخفيف الأحمال، لكن اليوم إذا قلنا كلاعبي كرة قدم (لا أريد أن ألعب السبت لأنني متعب) فلن تمر الأمور!".

وأردف: "المشاهد الذي يدفع ثمن التذكرة وربما لا يراك إلا مرة واحدة في الموسم، يريد مشاهدة أداء يليق باسمك وهذا أمر طبيعي، الأمر يتعلق بأسلوب إدارة مختلف تتعرض له كرة القدم".

وختم: "لا أريد إعطاء دروس.. لكن إذا زاد عدد المباريات، يجب أن نفكر معًا للنجاح في تقديم أفضل عرض ممكن ولكي يجتمع اللاعبون والمتفرجون والمسؤولون حول فكرة واحدة".