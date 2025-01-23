"أظهر لهم ما لديك" .. كيليان مبابي يدعم زميله السابق بعد رحيله عن باريس سان جيرمان

تعليق مثير للنجم الفرنسي

حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، على دعم زميله السابق ومواطنه راندل كولو مواني، في خطوته الجديدة.

وكان يوفنتوس الإيطالي، قد أعلن عن انضمام المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني إلى صفوفه قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك على سبيل الإعارة حتى تاريخ 30 يونيو 2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس على منصة "إنستجرام" صورة مواني بقميص الفريق الإيطالي، مع تعليق "نعلن انضمام مواني إلى السيدة العجوز كلاعب جديد".

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وقام كيليان مبابي، بدعم زميله السابق في باريس سان جيرمان معلقًا على الصورة، قائلًا: "أظهر لهم قدراتك".

وكان مواني قد تزامل مع مبابي في باريس سان جيرمان، قبل رحيله إلى ريال مدريد في الصيف المنصرم مجانًا، بعد انتهاء عقده مع النادي الفرنسي، ودخل في صدام مباشر معه بسبب مستحقاته العالقة.

وشارك كولو مواني في 54 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات، منها 23 مباراة كأساسي، سجل خلالها 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.