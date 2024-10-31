دموعه أشعلت الأزمة .. إيثان السبب الأكبر في حالة التوتر والغضب بين كيليان مبابي وناصر الخليفي

القضية مازالت منظورة في المحاكم

تتضح يومًا بعد يوم أسباب وكواليس الخلاف بين ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان وكيليان مبابي نجم الفريق السابق الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع النادي الفرنسي.

صحيفة ليكيب الفرنسية أوضحت أن إيثان، الشقيق الأصغر، لكيليان هو أحد أهم أسباب حالة الغضب والتوتر بين الرجلين، إذ أشعلت دموعه في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي للموسم الماضي الأزمة وفجرت النزاع القضائي القائم حاليًا بين الطرفين حول 55 مليون يورو قيمة مستحقات ومكافآت مبابي التي لم تُدفع له.

ليكيب أوضحت أن الخليفي، وفي إطار إعلانه الحرب على مبابي عقد رفضه تجديد عقده واتضاح رغبته بالتوقيع مجانًا لريال مدريد، أمر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، باستبعاد إيثان عن مباراة الفريق الأخيرة في الدوري الفرنسي موسم 2023-2024 وكانت أمام تولوز، وقد نفذ المدرب الإسباني الأمر بالفعل.

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وأضافت أن مبابي توجه إلى غرفة الملابس قبل المباراة ليجد شقيقه الأصغر يبكي بحرقة لغيابه عن المباراة، مما فجر الغضب لديه وجعله يتراجع عن قراره التخلي عن مستحقاته المالية للـ3 أشهر الأخيرة في عقده مع النادي العاصمي، وهو ما أوصل الملف للقضاء.

يُشار إلى أن باريس سان جيرمان رفض قرار رابطة الدوري الفرنسي إلزامه تسديد تلك المستحقات البالغة قيمتها 55 مليون يورو للاعب الفرنسي، منتظرًا قرار المحكمة.