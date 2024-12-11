"طلبك مرفوض" .. رد فرنسي صادم لكيليان مبابي في نزاعه مع باريس سان جيرمان

بيان رسمي للرد على النجم الفرنسي

تلقى النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، خبرًا سيئًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بشأن نزاعه الشرس مع ناديه السابق باريس سان جيرمان.

وكان مبابي، قد كسب قضيته ضد باريس سان جيرمان، والتي طالب فيها بالحصول على 55 مليون يورو، مكافآت ورواتب، لم يحصل عليها النجم الفرنسي، قبل رحيله في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد.

ومن جانبها قررت إدارة باريس، آنذاك التقدم باستئناف إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، التي بدورها رفضت الاستئناف وحكمت لصالح مبابي، بالحصول على المبلغ.

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ووفقًا لبيان صحفي نشرته لجنة الانضباط وحصلت شبكة "RMC" على نسخة منه، فإن مبابي طالب لجنة الانضباط بإلزام ناديه السابق بالحصول على مستحقاته المتأخرة وإجباره على الامتثال للحكم، لكن اللجنة رفضت طلبه وأعلنت الأسباب.

وقالت اللجنة في بيانها: "تمنح اللوائح التأديبية لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم سلطة للجنة الانضباط لفرض عقوبات، في حالة عدم تنفيذ قرار لا يمكن الاستئناف ضده".

وأضافت: "اتصلت اللجنة في هذا السياق بالسيد كيليان مبابي، في أعقاب القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية ولجنة الاستئناف المشتركة".

وتابعت اللجنة: "لكن بعد أن أخذ باريس سان جيرمان رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم إلى محكمة القضاء في باريس، بهدف الحصول على إلغاء القرارات الصادرة ضده، خلصت لجنة الانضباط إلى أن طلب الإحالة الذي تقدم به السيد كيليان مبابي غير مقبول".