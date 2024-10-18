مبلغ ضخم وأطنان ثاني أكسيد الكربون .. الكشف عن تكاليف رحلة مبابي الغريبة إلى ستوكهولم!

التحقيقات في قضية الاغتصاب لا تزال جارية

تظل الرحلة التي قام بها كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد إلى مدينة ستوكهولم السويدية، مستحوذة على الأنظار بكل تفاصيلها وتكاليفها المالية أيضًا.

مبابي ذهب في رحلة إلى المدينة السويدية الأسبوع الماضي، حيث مكث في فندق ليلة الخميس، في الوقت الذي أكدت فيه الشرطة المحلية وجود تحقيق في اغتصاب مزعوم تزامنًا مع هذه الزيارة، لكنها لم تذكر اسم اللاعب، ليخرج الأخير لنفي هذه الأخبار التي ربطت اسمه بالواقعة ووصفها بـ"الكاذبة".

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تطرقت إلى تفاصيل جديدة بخصوص هذه الرحلة التي استغرقت خمسة أيام من مدريد إلى ستوكهولم، وتضمنت تنقله أيضًا عبر جزيرة كورسيكا ومنطقة لوبورجيه في فرنسا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي أنفق مبلغ 100 ألف يورو خلال هذه الرحلة الطويلة، كما وصلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من السفر بطائرته الخاصة إلى ما يقرب من 25 طنًا.

وسلطت الضوء على التكلفة البيئية لهذه الرحلة، حيث تحدثت إلى طيار متخصص أكد باستخدام أداة حساب الباعثات الصغيرة، أن مبابي قطع أربع رحلات ومسافة 6600 كيلو متر في خمسة أيام.

ويعني ذلك أن الطائرة الخاصة التي تتسع لـ8 مقاعد، شهدت قبام اللاعب وأحبائه بالسفر لما يقرب من 15 ساعة في رحلات جوية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والذهاب إلى ملهى ليلي اسمه "V" في مدينة ستوكهولم السويدية.

وبالنظر إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرة في خمسة أيام، والتي وصلت إلى 25 طنًا، تبين أن هذا يمثل أكثر من ضعف متوسط الانبعاثات الطبيعية من طائرة مبابي الخاصة على مدار العام بأكمله، حيث يصل في الطبيعي إلى 10 أطنان فقط، وفقًا لإدارة البيئة والطاقة.

جدير بالذكر أن مبابي عاد مؤخرًا لتدريبات ريال مدريد لاستئناف منافسات الفريق في الدوري الإسباني، ولكن هناك شكوى بالاغتصاب ضده لدى الشرطة السويدية، والتحقيقات لا تزال جارية للفصل في الأمر.