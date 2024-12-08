هل قصد تجاهل الإنذار الثاني؟ اتهامات لحكم لقاء ريال مدريد وجيرونا بالتغاضي عن طرد مبابي!

اتهامات للحكم بالتغاضي عن طرد النجم الفرنسي مبابي!

واجه خيل مانزانو حكم مباراة ريال مدريد أمام جيرونا، اتهامات بالتغاضي عن طرد النجم الفرنسي كيليان مبابي، بعدما تجاهل إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجهه خلال المباراة.

وحقق ريال مدريد الفوز على جيرونا بثلاثية دون مقابل، باللقاء الذي أقيمت مساء أمس السبت بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكان مانزانو قد أشهر البطاقة الصفراء في وجه مبابي بعد نهاية الشوط الأول، وأثناء الخروج إلى غرف الملابس، بعدما احتج رفقة زملائه على قرارات الحكم.

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ومع بداية الشوط الثاني، لمس مبابي الكرة بيده أثناء تنافسه مع أحد مدافعي جيرونا، وبعد ذلك انفرد بحارس المرمى، ولكنه أضاع فرصة واضحة للتسجيل.

كانت هذه اللقطة ملغاة من جانب الحكم بسبب لمسة اليد، ورغم ذلك لم يُشهر له البطاقة الصفراء الثانية، بسبب مخالفة كيليان، مما سمح للنجم الفرنسي باستكمال المواجهة، ليُسجل الهدف الثالث في مرمى جيرونا، ويُساهم في انتصار فريقه!

وانهالت الاتهامات على مانزانو بعد المباراة، بأنه قصد التغاضي عن طرد مبابي، وكان يجب حصوله على الكارت الأصفر الثاني، ومن ثم طرده من المباراة.