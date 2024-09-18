بعد أول مباراة أوروبية دون كيليان مبابي .. لويس إنريكي: الوضع أسوأ من عملية الولادة!

باريس عانى كثيرًا أمام جيرونا!

يبدو أن لويس إنريكي؛ المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عانى كثيرًا أمام جيرونا الإسباني، حتى وصف المباراة بأنها أسوأ من عملية "وضع الجنين" بالنسبة للمرأة.

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الفريق الباريسي افتتح أمس الأربعاء، مشواره في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بنظامه الجديد، محققًا الفوز أمام جيرونا بهدف نظيف على ملعب حديقة الأمراء، في أول مباراة قارية يخوضها الفريق في غياب نجمه كيليان مبابي الذي رحل الصيف الماضي نحو ريال مدريد الإسباني.

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هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي بالنيران الصديقة، إذ أحرزه باولو جازانيجا بالخطأ في مرماه.

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وعقب انتهاء اللقاء، قال إنريكي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "كانت مواجهة صعبة، قلت لميشيل بعد نهايتها (لقد كانت أسوأ من عملية الولادة)، لقد عانينا كثيرًا، بشكل عام كنا متفوقين على جيرونا، لكنهم في لحظات أفقدونا صوابنا وشعرنا بدوار".

وأضاف: "حققنا فوزًا صعبًا؟، لماذا تأهل جيرونا لدوري الأبطال؟، لماذا تصدروا الدوري الإسباني لفترة طويلة؟، لأنهم خصم صعب للغاية، لقد دافعوا بشكل جيد جدًا، لكن في النهاية فوزنا مستحق".

وبسؤاله عن إصابة ماركو أسينسيو التي لم يتمكن من استكمال المواجهة بسببها، أوضح مدربه: "تعرض لإصابة عضلية، أعتقد أنها بسيطة، لكنه أخبرنا بأنه شعر بألم فقمنا باستبداله، إنه خبر سيئ لأنه بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، وهو لاعب مهم بالنسبة لنا".

يذكر أن باريس سيحل ضيفًا على آرسنال في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالبطولة القارية، في الأول من أكتوبر المقبل.