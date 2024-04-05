مقصد نجوم مدريد يجذب النجم الفرنسي

بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رحلة البحث عن منزله الجديد في العاصمة الإسبانية مدريد، تمهيدًا لانتقاله المحتمل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وكان مبابي قد أبلغ إدارة النادي الباريسي بشكل رسمي، أن الموسم الحالي هو الأخير له داخل "حديقة الأمراء"، وتشير كافة التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق شبه نهائي مع إدارة ريال مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن عائلة مبابي بدأت بالفعل البحث عن منزل في منطقة لا موراليخا الفاخرة في مدريد، والتي تتميز بقربها من المدينة الرياضية للنادي الملكي "فالديبيباس".

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وأشارت إلى أن منطقة لا موراليخا تشتهر بأنها مقصد كافة نجوم كرة القدم عند وصولهم إلى عاصمة إسبانيا للعب لأي من أنديتها، وعلى رأسها بالطبع ريال مدريد، بينما ظهرت المنطقة المعروفة باسم فينكا كمكان آخر للإقامة بالنسبة للنجم الفرنسي.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو"، أن النجم الإسباني سيرخيو راموس، لاعب ريال مدريد السابق وإشبيلية الحالي، من أبرز ملاك البيوت في منطقة لا موراليخا، حيث لا يزال منزله الذي أقام فيه طوال فترة لعبه لريال مدريد قائمًا.

وتشير التقارير إلى أن راموس، الذي يقيم حاليًا مع عائلته في منزل آخر، غير القصر الفاخر بمنطقة "لا موراليخا"، والذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3,000 متر.

وأكدت أن منزل راموس، من المنازل المرشحة أمام عائلة كيليان مبابي لشرائه والسكن فيه خلال الفترة المقبلة، لأنه من المعروف أن هذا المسكن معروض للبيع، وسوف تعاينه أسرة كيليان قريبًا لتحديد موقفها من شرائه.