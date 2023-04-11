كيليان مبابي تحت التهديد .. "سوف يخرج من الملعب في سيارة الإسعاف"

هاجر الحجار
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Kylian Mbappe Paris Saint-Germain 2022-23Getty
باريس سان جيرمانكيليان مبابيF. Medinaلينسالدوري الفرنسي - ليج 1

مدافع الأرجنتين يهدد كيليان مبابي!

أصدر فاكوندو ميدينا، لاعب نادي لانس الفرنسي، تحذيرًا لمهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، قبل مواجهته في المباراة المقبلة للفريقين.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره لانس، يوم السبت، 15 أبريل، على ملعب الأمراء، ضمن مواجهات الدوري الفرنسي.

أثناء ظهور ميدينا في مقابلة على أحد قنوات يوتيوب، تحدث عن المواجهة قائلًا:" إذا تجاوزني ميسي الأسبوع المقبل، فسوف أمسكه من القميص أو أعانقه".

وأردف مازحًا:" أما عن مبابي، فسيأخذونه بسيارة إسعاف عقب انتهاء المباراة".

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 69 نقطة، بفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

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