"الفرنسيون مزعجون" .. رد قاطع من إنريكي عن شكوى مبابي لباريس!

تحدث عن فرص ناديه في سوق الانتقالات

رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الحديث عن لاعبه السابق كيليان مبابي، قبل مواجهة الفريق غدًا، الجمعة، أمام مونبلييه بالدوري الفرنسي.

مبابي تصدر عناوين الصحف من جديد في فرنسا، بعد الأنباء التي انتشرت حول تقديمه شكوى ضد باريس، للحصول على مستحقات متأخرة قدرها 55 مليون يورو، واتجاهه للتصعيد ضد ناديه السابق الذي رحل عنه هذا الصيف منضمًا إلى ريال مدريد.

إنريكي قال عن هذه القصة في مؤتمر مونبلييه:"أود أن أقول إن الفرنسيين مزعجين، ولكني لن أقول ذلك، لا أريد الحديث عن لاعب لا يرتدي قميص باريس سان جيرمان ولا أريد الخوض في هذا الأمر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعن توجه النادي للسوق بعد إصابة جونسالو راموش:"لا توجد أولوية بالنسبة لنا، لدينا فريق بطل، نحن ننتظر إمكانية ظهور فرصة مناسبة في السوق، ولكن لسنا تحت ضغط، سنظل دائمًا منفتحون على تطوير الفريق بصفقات جديدة، وفي الوقت ذاته لا نريد دفع مبالغ ضخمة تضع الضغط على أي لاعب عندما يأتي لنا".

وعن تجديد عقده مع باريس:"ليس لدي الكثير لأقوله عن هذا الأمر، أنا مرتاح هنا، وكل تركيزي الآن على المباراة القادمة وعلى عملي مع الأشخاص المتواجدين بالنادي".

يذكر أن باريس يلعب غدًا، الجمعة، بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي، بعد الفوز على لو هافر بنتيجة 4/1 في افتتاح المسابقة التي حصل عليها العملاق الباريسي الموسم الماضي.