فيديو | مبابي إلى مجموعة من المشجعين: مازلت باريسيًا لكني مجرد مشجع!

جزء من المساهمات الخيرية للنجم الفرنسي

رغم كل المناوشات بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي، إلا أن المهاجم الفرنسي أكد أنه لا يزال من كبار المشجعين له حتى بعد رحيله وانتقاله إلى ريال مدريد.

مبابي رحل عن باريس من "الباب الخلفي" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث غادر النادي في صفقة انتقال حر بعد رفضه التوقيع على عقد جديد، وسط أنباء حول خلافات حادة بينه ورئيس النادي ناصر الخليفي، بالإضافة لوجود صراع قانوني دائر بين الطرفين في الوقت الحالي، من أجل حصول اللاعب على مستحقاته المتأخرة من ناديه السابق بـ55 مليون يورو.

صاحب الـ25 سنة وضع كل ذلك خلف ظهره، عندما ظهر في يوم خاص قضاه مع الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلاده، والذي ستبث أحداثه بالتفصيل قناة "بي إن سبورتس" يوم الأربعاء القادم.

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وتواجد مبابي بين ثمانية من مشجعي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام بسؤالهم عن النادي الذي يقومون بتشجيعه، ليجيبون جميعًا:"باريس!".

وبعدها قامت مجموعة المشجعين بتوجيه نفس السؤال إلى مبابي، لتكون إجابته:"ما زلت باريسيًا، لكني مجرد مشجع الآن".

وكان المهاجم الفرنسي قد أنشأ جمعية " Inspired by KM" في بداية عام 2020، والتي سمح خلالها لـ98 طفلًا بممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة، ووفقًا لصحيفة "لو باريزيان" فإن 30% من الأرباح التي تحققها جميع شركاته تذهب إلى هذه الجمعية.

ويعيش مبابي بداية صعب مع ريال مدريد في الوقت الحالي، بعدما سجل 12 هدفًا ولعب تمريرتين حاسمتين في 22 مباراة بجميع المسابقات، وشهد مستواه الكثير من التحسن منذ بداية شهر ديسمبر الجاري، ولكنه تعرض لإصابة خفيفة في مباراة الفريق الأخيرة أمام أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، ستبعده عن مباراة رايو فاييكانو، المقامة اليوم، السبت، في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني.