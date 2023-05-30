"كيليان مبابي وإرلينج هالاند لن ينضما إلى ريال مدريد في 2024!"

يبدو أن ريال مدريد فقد بالفعل فرصة ضم نجم المستقبل..

يعد التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وإرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، أبرز أهداف نادي ريال مدريد الإسباني، حيث حدد النادي الملكي صيف 2024 من أجل التحرك للتعاقد معهما.

ومع احتمالية تحرك ريال مدريد للبحث عن مهاجم جديد في الصيف الحالي في ظل تزايد احتمالية رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد السعودي، فإن الأمور تبدو أكثر تعقيدًا في ضم هالاند أو مبابي.

الصحفي الإسباني ألفارو بينيتو فجر مفاجأة من العيار الثقيل خلال حديثه عبر محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية عندما أكد أن مبابي وهالاند لن ينضما إلى ريال مدريد في صيف 2024.

ويعد البرازيلي روبيرتو فيرمينو لاعب نادي ليفربول الإنجليزي أحد الخيارات التي يضعها ريال مدريد على طاولته حاليًا لتعزيز الهجوم، خاصة أنه سيصل في صفقة انتقال حر مع انتهاء عقده رفقة "الريدز" بنهاية الموسم الحالي.

وقال بينيتو: "ما زلت أعتقد أن مبابي وهالاند لن ينتقلا إلى ريال مدريد في صيف 2024، فيرمينو مهاجم رائع لكن لن يأتي ليحل محل كريم بنزيما".

وأضاف: "الأمر واضح بالنسبة لي، فيرمينو سيأتي ليكون بديل بنزيما، فهو ليس من نفس المستوى".

ومن المؤكد أن قرار بنزيما المرتقب سيدفع ريال مدريد إلى البحث عن مهاجم لتعويضه سريعًا في فترة الانتقالات الصيفية، حيث برزت عدة أسماء أمام النادي الملكي أهمها هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.