كشف عن موقف مبابي أمام ليل .. أنشيلوتي: علينا طرد هؤلاء من كرة القدم!

المدرب الإيطالي يبدي رأيه في أزمة الديربي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن آخر تطورات إصابة كيليان مبابي وإمكانية عودته إلى الملاعب بعد تعافيه بشكل كامل.

مبابي تعرض للإصابة خلال مباراة ريال مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني الثلاثاء الماضي، وكان من المتوقع غيابه لمدة تصل إلى 3 أسابيع، قبل أن تظهر أنباء جديدة حول إمكانية ظهوره أمام ليل، غدًا، الأربعاء، في الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ليل:"مبابي كان يعاني من زيادة في الضغط، بعد أقل من أسبوع تعافى بشكل جيد، لقد أراد السفر للعب لأنه يشعر بحالة جيدة، لو كان في أفضل حالاته سيتمكن من المشاركة".

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وأضاف:"اليوم سنقوم بإشراكه في التدريب وبعدها سنقرر ما إذا كان سيلعب أمام ليل أم لا، مع الوضع في الاعتبار أن الشيء الوحيد الذي نريد تجنبه هو المخاطرة".

وعن الجدل المثار حول أردا جولر:"هو يتطور وأظهر قدرته على مساعدة الفريق، إنه يعرف دوره جيدًا ولديه مستقبل كبير مع النادي، يدرك أنه في بعض الأحيان سيلعب وأوقات أخرى لن يشارك".

العثور على بديل توني كروس:"لا يمكنك استبداله أو تعويضه، مستوى لوكا مودريتش كان مرتفعًا في الديربي، ولكن كروس ليس له بديل، علينا أن نجد طريقة للعب بدونه".

الجدل حول سلوك تيبو كورتوا في الديربي أمام أتلتيكو مدريد:"الحديث عن أشياء أخرى تخص هذه الواقعة يشتت الأنظار عن الحدث الرئيسي، الشيء الأهم هو إبعاد الأشخاص العنيفين عن كرة القدم، ليس في أتلتيكو فقط ولكن بكل الفرق، اللعبة لا تحتاج إلى هؤلاء، دعهم يذهبون إلى مكان آخر".

تصريحات دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو بعد الديربي:"كما هو الحال دائمًا، أحترم رأي الجميع، القضية واضحة تمامًا، كانت هناك أعمال عنف لا يجب أن تتواجد في ملعب كرة قدم أو في هذا المجتمع بشكل عام".

يذكر أن ريال يطمح في الفوز على ليل غدًا، الأربعاء، طمحًا في مواصلة مشواره الناجح في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على شتوتجارت بالجولة الأولى، وكذلك للتعافي من التعادل المحبط بنتيجة 1/1 أمام أتلتيكو في الديربي يوم الأحد الماضي في الدوري الإسباني.