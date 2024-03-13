"كيليان أصيب بالجنون".. مبابي يجر صاحب مطعم إلى المحكمة بسبب "اسم الخبز"!

"أنا محطم.. لاعب بهذا المستوى لديه الوقت للتفكير في!"

كشف مؤثر فرنسي شهير يدعى محمد هيني، عن توجيه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، "شكوى قانونية" ضده، بسبب استخدام اسمه في مطعم الكباب الخاص به.

ونقلت شبكة RMC Sport عن هيني، قوله: "وصلني خطاب من محامي مبابي، وتم منحي أسبوعًا لإعادة تسمية طبق الوجبات الجاهزة، من أجل تجنب المشاكل القانونية".

ويقدم مطعم هيني شطيرة من خبز بيكر المستدير، والذي يصفه بأنه "مستدير مثل جمجمة مبابي"، الأمر الذي دفع قائد منتخب فرنسا للتحرك ضده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف هيني: "الخطاب يقول إنني أستخدم اسم كيليان مبابي لأغراض تجارية وترويجية، دون الحصول على موافقة مسبقة صريحة".

وختم: "مبابي يقاضيني، أنا محطم، لاعب بهذا المستوى لديه الوقت للتفكير في. إنه يستخدم وقته وماله لمهاجمتي، أنا لا أؤذي أحدًا، أنا مضحك، ألا تشعر بالحرج؟ خذني إلى المحكمة، لأجل لا شيء تقريبا!، لقد أصيب مبابي بالجنون!".