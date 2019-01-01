كيف يلعب توخيل دون نيمار؟

ما هي الحلول البديلة للألماني توماس توخيل لتعويض نيمار

فيسبوك تويتر محمد عماد

يستعد فريق باريس سان جيرمان أن يحل ضيفًا على مانشستر يونايتد في قلعة أولدترافورد مساء الثلاثاء في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يحلم بها باريس سان جيرمان لتتويج مشروعه الاستثماري وليصبح ثاني فريق فرنسي يحمل الكأس ذات الأذنين بعد فريق مارسيليا.

للمرة الثانية على التوالي يفقد الفريق الباريسي لخدمات أغلى لاعب في العالم نيمار دا سيلفا في دور الـ 16 من دوري الأبطال، وذلك بعد أن تأكد غياب اللاعب البرازيلي للإصابة.

ما هي الحلول التي ستكون متاحة للمدرب الألماني توماس توخيل في تعويض غياب نيمار؟

رسميًا.. يوفنتوس يضم أرون رامسي

دراكسلر

اللاعب الألماني المظلوم إعلاميًا منذ انضمامه لباريس سان جيرمان قد يلعب بمركز الجناح الأيسر بدلًا من نيمار، وقد يكون هو الأقرب للمشاركة في المباراة خاصة مع إيجاده للعب في أكثر من مركز، وهو ما قد يحتاجه توخيل داخل الملعب كون دراكسلر يستطيع اللعب في الهجوم أيضًا لتعويض غياب كافاني، أو اللعب على مركز الجناح الأيمن في حال مشاركة مبابي كمهاجم صريح.

دي ماريا

النجم الأرجنتيني سيكون أحد الأوراق المتاحة لتوخيل لتعويض نيمار، دي ماريا يمتلك السرعة والمهارة وقوة التسديد ومرونة اللعب في أكثر من مركز أيضًا، بالإضافة إلى خبرة الاحتكاك ببعض اللاعبين في مانشستر يونايتد بعد أن سبق له اللعب بقميص الشياطين الحُمر.

تشوبو موتينج

المهاجم الكاميروني أحد الحلول لتعويض نيمار، ولكن رعونته في إهدار الفرص خاصة في الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي قد تبعده عن أن يكون الخيار الأول لتوخيل لتعويض نيمار.

كيستوفر نكونكو

قد يعوض اللاعب الفرنسي الشاب غياب نيمار بطريقة غير مباشرة، حيث أنه قد يشارك على الجناح الأيمن بدلًا من كيليان مبابي الذي من المتوقع أن يلعب في مركز المهاجم الصريح لتعويض كافاني، في حين يلعب دراكسلر في مركز الجناح الأيسر.