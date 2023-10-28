مفاجأة في خيارات برشلونة الأساسية..

مع إفصاح كل من كارلو أنشيلوتي وتشافي هيرنانديز عن تشكيلتي ريال مدريد وبرشلونة اللتين تستعدان لخوض الكلاسيكو، نظر الكل إلى تشكيلة ريال مدريد بعين معتادة، بينما كانت المفاجآت جميعًا في تشكيلة تشافي!.

أنشيلوتي بدأ بخطته المعتادة 4-4-2 مع مركز متقدم بين لاعبي خط الوسط لنجمه الأبرز جود بيلينجهام، تشكيلة قد يكون كل محبي الملكي على دراية بها من قبل المباراة.

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لكن ماذا عن تشافي؟ المدرب الذي يدخل المباراة بتشكيلة مختلفة تمامًا عما قام به طيلة الموسم.

بـ 3 قلوب دفاع يمكننا أن نرى خيار تشافي، أراوخو وكريستنسن وإنييجو مارتينيز، مع ظهيري جنب هما جواو كانسيلو وأليخاندرو بالدي.

خط الوسط مكون من جافي وجوندوجان وكل من جواو فيليكس وفيران توريس في المقدمة، وبعد أن كنا نتحدث عن الخطورة التي سيشكلها أي من لامين يامال أو فيرمين لوبيز، بتنا ننتظر أحدهما من على الدكة!.

لكن كيف سيلعب تشافي؟ وما هي الخيارات التي يملكها بهذا التشكيل في الكلاسيكو؟

5-3-2

الخيار الأول هو تشكيلة مسطحة في الدفاع، الثلاثي لإحكام انطلاقات فينيسيوس ورودريجو ومقابلة بيلينجهام من العمق، مع أدوار ظهيرين اعتيادية لكل من كانسيلو وبالدي.

هذا سيمنح الظهيرين حرية الانطلاق وعدم التقيد بمراقبة لصيقة لاثنين من اللاعبين ذوي المهارات والسرعات الكبيرة، فينيسيوس ورودريجو.

4-3-3

يمكن الحديث أيضًا عن خدعة تتمثل في دخول كانسيلو إلى عمق خط الوسط، مع اضطلاع أراوخو بمهام الظهير الأيمن كي "يضع فينيسيوس في جيبه" كما فعل كثيرًا.

هنا ستكون مفاجآة كبيرة حقًا، وربما لم ينخيل أنشيلوتي أبدًا هذا السيناريو.

3-5-2

قد تكون شبيهة بالخطة الأولى، ولكنها تختلف في تقديم مركز كل من بالدي وكانسيلو، واضطلاع الثلاثي بالمهمة الدفاعية، لكنه خيار قد يشتمل على كثير من الخطورة في ظل قوة ريال مدريد في الهجمات المرتدة.