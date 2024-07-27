كيف يتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

تعرف على حسابات صعود المغرب عن المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024

يشارك المنتخب المغربي في الأولمبياد، التي أنطلقت في 24 يوليو 2024 وتستمر حتى 9 أغسطس 2024.

حقق منتخب المغرب انتصارًا تاريخيًا في أولى جولاته بأولمبياد باريس 2024 بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، ليسطر مجد جديد للمنتخبات العربية والشمال إفريقية في البطولة.

سبق لأسود الأطلس المشاركة في الأولمبياد 4 مرات من قبل، ولكنه لم يستطع العبور من دور المجموعات في جميع تلك المشاركات.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على احتمالات تأهل منتخب المغرب الأولمبي من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024.

ترتيب مجموعة منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

أوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 منتخب المغرب الأولمبي في مجموعة قوية، تضم كلاً من الأرجنتين، العراق وأوكرانيا.

تأزم موقف المنتخب المغربي بعد الخسارة أمام أوكرانيا في الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف، لتتعقد الحسابات بعد تساوي الأربعة منتخبات في عدد النقاط.

المجموعة الثانية الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأرجنتين 2 1 0 1 4 3 +1 3 2 المغرب 2 1 0 1 3 3 0 3 3 أوكرانيا 2 1 0 1 3 3 0 3 4 العراق 2 1 0 1 3 4 -1 3

جدول مباريات منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024

المباراة الموعد النتيجة الملعب الأرجنتين - المغرب الأربعاء 24 يوليو 2024

16:00 مصر، 14:00 المغرب 2-1 جيوفروي أوكرانيا - المغرب السبت 27 يوليو 2024

18:00 مصر، 16:00 المغرب 1-2 جيوفروي المغرب - العراق الثلاثاء 30 يوليو 2024

18:00 مصر، 16:00 المغرب - نيس

ما هي قواعد التأهل من دور المجموعات في أولمبياد باريس 2024؟

يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من مجموعات أولمبياد باريس 2024 إلى الدور الثاني، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء للمعايير التالية..

فارق الأهداف.

عدد الأهداف التي يمتلكها كل منتخب.

النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.

الأهداف التي سجلها كل منتخب في المتساويين معه في النقاط.

خصم نقاط اللعب النظيف على النحو التالي: بطاقة صفراء = -1 بطاقة حمراء بعد تلقي الصفراء الثانية = -3 بطاقة حمراء مباشرة = -4 بطاقة صفراء + بطاقة حمراء مباشرة لنفس اللاعب = -5

القرعة.

كيف يتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي أولمبياد باريس 2024؟

يحتاج منتخب المغرب فقط للتعادل أمام العراق في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في الأولمبياد، بغض النظر عن نتيجة لقاء الأرجنتين وأوكرانيا.

في حالة تعادل المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب الأوكراني يُحافظ أسود الأطلس على التأهل كوصيف، بينما قد يودع المنتخب المغربي البطولة في حالة خسارته أمام منتخب العراق.