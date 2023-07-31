كيف يتأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023؟

تعرف على حسابات صعود المغرب عن المجموعة الثامنة في كأس العالم للسيدات 2023

حقق منتخب المغرب للسيدات انتصارًا تاريخيًا في كأس العالم بالفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون رد ليُكتب مجد جديد للعرب في البطولة.

وسجلت ابتسام جرايدي مهاجمة الأهلي هدف اللقاء الوحيد مبكرًا عند الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول برأسية تسلمتها من عرضية أرسلتها الظهير الأيمن حنان أيت الحاج

وتشارك لبؤات الأطلس في بطولة كأس العالم للسيدات التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا كممثل العرب الوحيد بعد التأهل إلى نصف نهائي أمم إفريقيا للسيدات 2022.

وكان منتخب المغرب افتتح حملته بهزيمة هي الأكبر في المنافسة حتى الآن أمام المصنف الثاني عالميًا منتخب ألمانيا بسداسية دون رد في الجولة الأولى للمجموعة السادسة.

وقبل المواجهة المصيرية لمنتخب المغرب أمام كولومبيا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، هناك عدة سيناريوهات لتأهل سيدات المغرب إلى ثمن النهائي.

وفي السطور التالية GOAL يستعرض لكم هذه الحسابات:

ترتيب مجموعة المغرب في كأس العالم للسيدات 2023

تأزم موقف منتخب المغرب للسيدات بعد الفوز الذي حققته كولومبيا على ألمانيا بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لتتعقد الحسابات.

كولومبيا تتصدر المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط من انتصارين على كوريا الجنوبية وألمانيا (+3 أهداف).

في حين تحتل ألمانيا المركز الثاني بـ3 نقاط (+5 أهداف)، بينما يأتي المغرب في المركز الثالث بـ3 نقاط كذلك (-5 أهداف).

ويتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب دون رصيد بعد هزيمتين من كولومبيا والمغرب على الترتيب.

الترتيب الفريق لعب فوز خسارة الفارق نقاط

الترتيب المنتخب لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كولومبيا 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 ألمانيا 2 1 0 1 7 2 +5 3 3 المغرب 2 1 0 1 1 6 -5 3 4 كوريا الجنوبية 2 0 0 2 0 3 -3 0

جدول مباريات المغرب في كأس العالم للسيدات 2023

المغرب تتواجد في مجموعة تضم كولومبيا وألمانيا وكوريا الجنوبية، خسرت المباراة الأولى أمام الماكينات قبل الفوز على كوريا بهدف نظيف.

المباراة الموعد النتيجة الملعب ألمانيا - المغرب الإثنين 24 يوليو 2023،

11:30 مصر والسعودية 0-6 آمي بارك كوريا الجنوبية - المغرب الأحد 30 يوليو 2023،

07:30 مصر والسعودية 1-0 هايندمارش المغرب - كولومبيا الخميس 3 أغسطس 2023،

13:00 مصر والسعودية - بيرث ريكتانجولار

ما هي حظوظ منتخب المغرب للسيدات للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2023؟

ثلاث سيناريوهات لا رابع لهم يضمن التأهل للبؤات الأطلس في تلك الجولة المصيرية، حالتان فوز وأخرى تعادل.

الفوز على كولومبيا بفارق 4 أهداف وفوز ألمانيا

الترتيب الفريق لعب فوز خسارة الفارق نقاط

1 ألمانيا 3 2 1 +6 6

2 المغرب 3 2 1 -1 6

3 كولومبيا 3 2 1 -1 6

4 كوريا 3 - 3 -4 0

*تتأهل المغرب في هذه الحالة بفضل تسجيلها لعدد أهداف أكثر في هذه الحالة

الفوز على كولومبيا بأي نتيجة وتعادل ألمانيا

الترتيب الفريق لعب فوز خسارة تعادل نقاط

1 كولومبيا 3 2 1 - 6

2 المغرب 3 2 1 - 6

3 ألمانيا 3 1 1 1 4

4 كوريا الجنوبية 3 - 3 1 1

التعادل أمام كولومبيا بأي نتيجة وخسارة ألمانيا

الترتيب الفريق لعب فوز خسارة تعادل نقاط

1 كولومبيا 3 2 - 1 7

2 المغرب 3 1 1 1 4

3 ألمانيا 3 1 2 - 3

4 كوريا الجنوبية 3 1 2 - 3