كيف يتأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022؟

تعرف على كيفية تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم 2022 ممثلًا لقارة آسيا، وفرص الأخضر في الوصول إلى المونديال!..

تمكن منتخب السعودية من التواجد في المونديال السابق عام 2018، والذي قامت روسيا بتنظيمه، وكان الأخضر في مجموعة روسيا ومصر والأوروجواي، ولكن لم يحالفه الحظ في التأهل من دور المجموعات وخرج بالمركز الثالث.

وفي التصفيات الحالية، يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة أوزبكستان، وقبل أن نعرف كيفية وصول السعودية لكأس العالم 2022، لنتعرف أولًا على كل ما يخص قارة آسيا في المونديال.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو عدد مقاعد قارة آسيا في كأس العالم 2022؟

تمتلك قارة آسيا 4 مقاعد ونصف في المونديال، بالطبع أول ما سيخطر على الأذهان هو النصف مقعد، وهو ما سنعلم فائدته بعد معرفة نظام التأهل لكأس العالم من قارة آسيا.

مباراة السعودية أمام عمان

في الجولة الثانية للمجموعة الثانية

ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

في بث مباشر على شاهد مجاناً

بتقنية الـHD

* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX#ShahidVIPhttps://t.co/Ud9UUXNLoO pic.twitter.com/i3ECoqOemd — SHAHID (@ShahidVOD) September 6, 2021

ما هو نظام تصفيات كأس العالم 2022 آسيا؟

تنقسم منتخبات القارة الآسيوية المشاركة في التصفيات إلى ثماني مجموعات، ويصعد كل أول مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة وصائف (مركز ثاني)، ليصبحوا 12 فريقًا ويتم تقسيمهم إلى مجموعتان، ويصعد أول وثاني كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، ثم يأتي دور النصف مقعد، حيث يلعب أصحاب المركز الثالث مباراتين (ذهاب وعودة) والفائز منهم يواجه صاحب المركز الرابع من مجموعة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (اتحاد أمريكا الشمالية)، والفائز منهم يتأهل لكأس العالم.

والآن بعد أن تعرفنا على نظام التأهل للمونديال من قارة آسيا، لنتعرف على كيفية وصول المنتخب السعودي لكأس العالم.

ترتيب مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 - الدور الثالث

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 أستراليا 2 2 0 0 4 0 +4 6 2 السعودية 2 2 0 0 4 1 +3 6 3 اليابان 2 1 0 1 1 1 0 3 4 عمان 2 1 0 1 1 1 0 3 5 فيتنام 2 0 0 2 1 4 -3 0 6 الصين 2 0 0 2 0 4 -4 0

جدول مباريات منتخب السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 - الدور الثالث

المباراة الموعد النتيجة القنوات الناقلة السعودية - فيتنام الخميس 2 سبتمبر 2021،

21:00 السعودية، 22:00 عمان 1-3 مرسول بارك عمان - السعودية الثلاثاء 7 سبتمبر 2021،

19:00 السعودية، 20:00 عمان 1-0 مجمع السلطان قابوس السعودية - اليابان الخميس 7 أكتوبر 2021 لم يحدد بعد السعودية - الصين الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 لم يحدد بعد أستراليا - السعودية الخميس 11 نوفمبر 2021 لم يحدد بعد فيتنام - السعودية الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 ماي دينه الوطني السعودية - عمان الخميس 27 يناير 2022 لم يحدد بعد اليابان - السعودية الثلاثاء 1 فبراير 2022 لم يحدد بعد الصين - السعودية الخميس 24 مارس 2022 لم يحدد بعد السعودية - أستراليا الثلاثاء 29 مارس 2022 لم يحدد بعد

جدول مباريات منتخب السعودية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022

استضاف المنتخب السعودي منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2022 في شهر مارس 2021، ثم التقى باليمن في يونيو وفاز بالثلاثة.

المباراة الموعد النتيجة القنوات الناقلة اليمن - السعودية الثلاثاء 10 سبتمبر 2019،

19:00 اليمن والسعودية، 20:00 الإمارات 2-2 استاد البحرين الوطني السعودية - سنغافورة الخميس 10 أكتوبر 2019،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات 0-3 استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية فلسطين - السعودية الثلاثاء 15 أكتوبر 2019،

16:00 السعودية وفلسطين، 17:00 الإمارات 0-0 فيصل الحسيني أوزبكستان - السعودية الخميس 14 نوفمبر 2019،

15:00 السعودية، 16:00 الإمارات 3-2 ملعب باختاكور المركزي السعودية - فلسطين الثلاثاء 30 مارس 2021،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات 0-5 استاد جامعة الملك سعود السعودية - اليمن السبت 5 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 0-3 مرسول بارك سنغافورة - السعودية الجمعة 11 يونيو 2021،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 3-0 مرسول بارك السعودية - أوزبكستان الثلاثاء 15 يونيو 2021،

18:00 السعودية ، 17:00 مصر 0-3 مرسول بارك

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 السعودية 8 6 2 0 22 4 +18 20 2 أوزبكستان 8 5 0 3 18 9 +9 15 3 فلسطين 8 3 1 4 10 10 0 10 4 سنغافورة 8 2 1 5 7 22 -15 7 5 اليمن 8 1 2 5 6 18 -12 5

كيف يصل منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

تأهل المنتخب السعودي للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد أن تصدر المجموعة الرابعة في الدور الثاني.

سيتواجد المنتخب السعودي في إحدى مجموعتي الدور الثالث من تصفيات المونديال، وكل مجموعة تتكون من 6 منتخبات، وفي حالة حصوله على أحد المركزين الأول أو الثاني سيتأهل لكأس العالم مباشرةً.

أما في حالة حصوله على المركز الثالث سيدخل للدور الرابع، والذي سيواجه فيه صاحب المركز الثالث في المجموعة الأخرى، وفي حالة فوزه سيخوض مباراة الملحق النهائي ضد المتأهل من تصفيات أوقيانوسيا أو أمريكا الجنوبية أو أمريكا الشمالية.