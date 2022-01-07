كيف ولماذا جدد الهلال عقد كنو رغم علمه بتوقيعه للنصر؟

أصبح محمد كنو بطل النقاشات الكروية الساخنة بين جمهوري الهلال والنصر خلال الساعات الأخيرة، وذلك بعدما أعلن الأول تجديد عقده وأصدر الثاني بيانًا أكد خلاله توقيع اللاعب له قبل عدة أيام.

كنو يرتبط مع الهلال بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة لتجديده لكن لم يكتب لها النجاح سوى يوم الخميس الماضي عقب مباراة كأس السوبر السعودي أمام الفيصلي، والتي حسمها الزعيم لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.

ما هي كواليس تجديد عقد كنو مع الهلال عقب توقيعه للنصر؟

الهلال أعلن صباح اليوم تجديد عقد كنو حتى عام 2025، وبعدها أصدر النصر بيانًا رسميًا أكد خلاله اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه بعد توقيع اللاعب لهم قبل عدة أيام عقدًا يتضمن شرطًا جزائيًا قيمته 27 مليون ريال سعودي.

الإعلامي عبد الرحمن الحميدي كشف خلال تصريحاته في برنامج شووت عن كواليس تجديد عقد لاعب الوسط السعودي، مشيرًا إلى أن كل شيء حدث عقب مباراة السوبر.

"إدارة الهلال وعقب مباراة السوبر اجتمعوا مع اللاعب، وقد أبدى كنو رغبته في البقاء لكن بشرط تقديم عرض جديد محسن ماليًا، وقد جرت مفاوضات سريعة أدت في النهاية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين والوصول لاتفاق حول الشروط المالية للعقد الجديد، وقد تضمن العقد راتبًا سنويًا أقل مما كان سيحصل عليه اللاعب من النصر".

"الإدارة الهلالية علمت من اللاعب توقيعه لعقد مع النصر، لكنها وجدت ثغرة في هذا العقد وقد أجرت عدة مشاورات مع بعض القانونيين المختصين وبعدها تم توقيع العقد اعتمادًا على تلك الغيرة التي ستحمي النادي حال صُعد الأمر".

عبدالرحمن الحميدي :

حسب مصادرنا وكيل كنو حذر #الهلال من التوقيع معه، وإدارة الهلال اجتمعت مع اللاعب بعد نهاية السوبر وجددت عقدها مع كنو استناداً على ثغرة في العقد.@A_AlHameedi⁩#برنامج_شوت pic.twitter.com/O7F3U2NzxB — برنامج شوت (@Shoot_SSC) January 7, 2022

وأتم الحميدي مؤكدًا أن النصر سلك الطريق القانونية للتوقيع مع كنو، إذ فاوضه في الفترة الحرة ووقع معه خلالها وبعدها أبلغ لجنة الاحتراف والنادي الأزرق بذلك، كما قام وكيل اللاعب بتحذير إدارة الهلال من تجديد العقد لتوقيع كنو للنصر.

ما هي تحركات الهلال في سوق الانتقالات الشتوي؟

بطل آسيا كان نشيطًا فوق العادة في ملف الانتقالات وتجديد العقود خلال الأسابيع الأخيرة، إذ نجح في تجديد عقد الثلاثي سالم الدوسري ومحمد البريك ومحمد كنو.

الهلال ضم ظهير أيمن الاتحاد سعود عبد الحميد في صفقة انتقال حر عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه، والذي ينتهي في الـ31 من يناير الجاري، كما أشيع أنه ضم عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر النصر بعد دقائق من فسخ عقده مع ناديه.

آخر الأخبار أكدت كذلك حصول الهلال على توقيع عبد الإله المالكي نجم وسط الاتحاد الذي رفض تجديد عقده مع ناديه، وقد أكد رئيس الاتحاد "أنمار الحائلي" في تصريحاته اليوم الجمعة رحيل اللاعب، مشيرًا إلى أن لديه أسبابًا شخصية وأسرية تمنع استمراره في جدة.

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