كيف هذا؟ .. الحكم سامي الجريس أنقذ نواف العقيدي من عقوبة لجنة الانضباط

حارس مرمى النصر كان بطل لقطة جدلية خلال مواجهة الباطن

رغم إطلاق صافرة النهاية مساء الجمعة الماضي إلا أن الحديث عن مباراة النصر والباطن المثيرة في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي مازال مستمرًا حتى يومنا هذا.

اللقاء شهد عودة درامية للنصر في النتيجة خلال الوقت القاتل من اللقاء، إذ انتهى الوقت الأصلي بتأخره بهدف نظيف لكنه قلب الأمور لصالحه وفاز 3-1 في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

كاميرا صحيفة الشرق الأوسط السعودية التقطت حارس مرمى النصر نواف العقيدي وهو يحتفل بالهدف الثاني، وسجله محمد آل فتيل، أمام دكة بدلاء الباطن مما دعا العديد إلى مطالبة لجنة الانضباط والأخلاق بفرض عقوبة مغلظة على اللاعب، خاصة أن الحكم سامي جريس لم يتخذ ضده أي إجراء.

لجنة الانضباط لم تلتفت لتلك المطالب وتجاهلت الحادثة تمامًا، وقد فسر رئيسها السابق المستشار القانوني أيمن الرفاعي ذلك الأمر بالإشارة إلى أن اكتفاء الحكم، الجريس، بتوجيه إنذار لفظي للاعب حال دون تدخل لجنة الانضباط فيما بعد وأنقذه من أي عقوبة محتملة.

إذ قال "لجنة الانضباط لن توقع أي عقوبة على الحارس نواف العقيدي، ولن تتدخل اللجنة في الحكم على اللاعب، لأن هذه الحالة شاهدها الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم الرئيسي سامي الجريس، الذي تحدث مع اللاعب ومنحه إنذارًا شفهيًا، ما يجعل تدخل لجنة الانضباط غير ملزم في هذه الحالة".

تابع "الحالات التي تتدخل فيها لجنة الانضباط إما بعد طلب رئيسي من مراقب المباراة في تقريره في حال عدم مشاهدتها من قبل الحكم والطاقم المساعد وحكم الفيديو المساعد، أو تدخل الحكم بإشهار البطاقة الحمراء وطرد اللاعب، حتى الحالات التي لم يتدخل بها حكم المباراة من الأساس، سواء بالحديث أو الإنذار الشفهي. وهذا لم يحدث في لقطة نواف العقيدي حارس النصر، بعد ذهاب الحكم له وحديثه معه وإنذاره بشكل شفوي".

صحيفة الشرق الأوسط التي نقلت تصريحات الرفاعي أفادت كذلك أن تقرير الحكم لم يتضمن أي إشارة لما فعله حارس مرمى النصر الشاب.