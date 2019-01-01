كيف صعدت فيتنام؟.. بطاقة صفراء تطيح بلبنان خارج كأس آسيا

صدمة وسط الجماهير اللبنانية

فيسبوك تويتر عبده الليثي

ودع المنتخب اللبناني منافسات كأس الأمم الآسيوية، على الرغم من الفوز على كوريا الشمالية بأربعة أهداف مقابل هدف.

وأطاحت بقواعد اللعب النظيف بالمنتخب العربي، وعدم صعوده كأفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بالبطولة في دور المجموعات.

وصعد كلًا من البحرين وقيرغيزستان وفيتنام وعُمان كأفضل 4 ثوالث في دور المجموعات بكأس الأمم الآسيوية بنظامها الجديد. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وتنافس المنتخب اللبناني مع فيتنام، على البطاقة الأخيرة للصعود للدور القادم، حيث حسمتها قواعد اللعب النظيف بفارق ضئيل.

وتساوى المنتخب اللبناني والفيتنامي، في النقاط (3 نقاط)، وعدد الأهداف التي أحرزها لاعبي كل منتخب (4 أهداف)، والأهداف المستقبلة (5 أهداف)، ليكون الفارق -1 لكل منتخب.

وتتجه اللجنة المنظمة للبطولة لحسم المتأهل في هذه الحالات إلى اللعب النظيف وعدد البطاقات التي حصل عليها كل منتخب حيث حصل لبنان على 6 إنذارات، ونظيره الفيتنامي على 5 فقط.