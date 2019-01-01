كيف سجل عمر السومة 100 هدف بالدوري السعودي للمحترفين

أصبح السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سجل اللاعب الدولي السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي الهدف الـ100 له في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما سجل هدفًا قاتلاً لفريقه الأهلي أمام القادسية، ليُنهي المباراة بنتيجة 3\1.

وأصبح السومة أسرع لاعب يسجل 100 هدف في دوري المحترفين السعودي، حيث سجلها في 102 مباراة فقط في المنافسة.

وبشكل عام ساهم عمر السومة في 114 هدف للأندية الأهلي خلال 102 مباراة خاضهم مع الفريق، حيث يمكن من تسجيل 100 هدف، وصنع 14 هدف.

عمر السومة سجل 6⃣ أهداف في شباك #الهلال. pic.twitter.com/VxMhrAVuau — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 8, 2019

السومة خلال مشواره مع النادي الأهلي بالدوري السعودي سجل 63 هدف بالقدم اليمنى، وسجل 22 هدف بالقدم اليسرى، وبضربات الرأس سجل 15 هدف.

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على صعيد أخر، فإن الدولي السوري قد سجل 23 هدف من ركلة جزاء في مرمى المنافسين من أجمالي 100 هدف.

وتنقسم أهداف العقيد الـ100 في مرمى المنافسين، عن طريق 21 هدف من خارج منطقة الجزاء و 79 هدف من داخل منطقة الجزاء.