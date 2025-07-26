كيف تغيرت ديناميكيات الحركة في EA FC 26؟

كشفت شركة EA Sports عن حزمة واسعة من التحديثات الجوهرية على نظام الحركة في لعبتها المرتقبة EA FC 26، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الواقعية وتحسين تجربة اللعب بعد سنوات من الانتقادات التي طالت هذا الجانب تحديدًا في الإصدارات السابقة من السلسلة. التغييرات الجديدة تأتي استجابةً لمطالب مجتمع اللاعبين الذي لطالما طالب بنظام حركة أكثر ديناميكية يعكس تفاصيل كرة القدم الحقيقية على أرض الملعب.

أحد أبرز التعديلات يتمثل في تقديم تحسينات كبيرة على ميزة Explosive Sprint، حيث أصبح اللاعبون يتمتعون برشاقة أعلى وانفجار أكبر في جميع الاتجاهات، ما يمنح تجربة أكثر سرعة واستجابة في المواقف الحاسمة مثل الانطلاقات الهجومية أو العودة الدفاعية السريعة. هذا التغيير يعكس رغبة الشركة في جعل كل حركة داخل المباراة ذات طابع أكثر حيوية وقربًا من الأداء الواقعي للاعبين المحترفين.

كما عمل المطورون على إعادة صياغة أنماط الركض في اللعبة بالكامل. فقد تمت معايرة أسلوب حركة اللاعبين ليصبح أكثر طبيعية وانفجارًا، بما يحاكي سرعة وإيقاع المباريات الحقيقية. هذا التعديل يضيف لمسة من الانسيابية ويجعل التنقل داخل الملعب أكثر تنوعًا وواقعية، وهو ما يمنح اللاعبين إحساسًا أكبر بالتحكم التكتيكي أثناء بناء الهجمات أو التمركز الدفاعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن التطويرات اللافتة أيضًا تحسين الفارق في السرعة بين المهاجمين والمدافعين، حيث ركزت EA FC 26 على خلق توازن جديد في المواجهات الفردية، بحيث يصبح التفوق البدني والسرعة عوامل أكثر وضوحًا في حسم الكرات المشتركة. هذا التغيير يعزز الطابع الاستراتيجي للمباريات ويجعل كل مواجهة فردية أكثر إثارة وواقعية.

وعادت اللعبة كذلك إلى اعتماد أنواع التسارع الثلاثة الرئيسية التي لاقت شعبية كبيرة بين اللاعبين: Explosive وLengthy وControlled. لكن الجديد هذا العام أن المراحل الأولى من كل نوع تسارع تمت إعادة ضبطها لتصبح أكثر استجابة، بينما تم تعديل مراحل التباطؤ لتكون أسرع وأكثر حدة، ما يمنح اللاعبين تحكمًا أكبر في إدارة الإيقاع وتغيير السرعة أثناء اللعب.

هذه التحسينات مجتمعة تعكس رؤية EA Sports لتقديم تجربة لعب أقرب ما تكون إلى كرة القدم الواقعية، حيث لا يقتصر الأمر على الرسومات أو أساليب اللعب الجماعي، بل يمتد إلى تفاصيل الحركة الدقيقة لكل لاعب على أرض الملعب. ومع هذه التغييرات، تبدو EA FC 26 وكأنها خطوة كبيرة نحو إعادة تعريف كيفية تفاعل اللاعبين مع اللعبة، سواء على المستوى التكتيكي أو من حيث الإحساس الفعلي بالتحكم في مجريات المباراة.