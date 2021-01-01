كيف تشاهد مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الوحدات في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهد المباراة عبر الإنترنت؟

يستعد النصر لمباراة هامة تجمعه مع الوحدات، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

العالمي وضع قدمًا في ثمن النهائي بعد الفوز على فولاد بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة الثامنة ويصبح في حاجة للفوز على العملاق الأردني لضمان التأهل.

من جهة أخرى تلقى الوحدات هزيمة جديدة كانت على يد السد بهدفين نظيفين، لتنتهي آماله رسميًا في العبور بتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

متى مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021؟

ستنطلق صافرة مباراة النصر والوحدات في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية والأردن، وذلك يوم الإثنين أبريل 2021.

المباراة الموعد الملعب النصر - الوحدات الإثنين 26 أبريل 2021،

14 رمضان 1442،

21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات مرسول بارك

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات دوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

المباراة القنوات الناقلة النصر - الوحدات لا يوجد

كيف تشاهد مباراة النصر والوحدات في دوري أبطال آسيا 2021 على الإنترنت؟

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.