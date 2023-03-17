كيف تشاهد برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 وما هو موعد اللقاء؟

ما هو موعد اللقاء المرتقب بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23؟!

يستضيف ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في مدينة برشلونة مباراة برشلونة وريال مدريد، في قمة مواجهات الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 من بطولة الدوري الإسباني.

وفي التقرير التالي، يقدم "GOAL" كل ما تريد معرفته عن مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين، والمزيد..

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ما هو موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23؟

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في قمة الجولة 26 لموسم 2022-23 من الدوري الإسباني هو يوم الأحد 19 مارس 2023، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني 2022-23 ؟

ينقل الدوري الإسباني في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على القناة الأولى لها 'beIN SPORTS HD 1' ما لم يكن هناك تعارض.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية للكلاسيكو من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب برشلونة - ريال مدريد الأحد 19 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 سبوتيفاي كامب نو

أخبار ريال مدريد قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

استعاد ريال مدريد معظم لاعبيه المصابين، وعلى رأسهم الفرنسي فيرلان ميندي، لكنه لن يتمكن من الاعتماد على النمساوي دافيد ألابا الذي يواصل التعافي من إصابته.

ريال مدريد تمكن من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعدما فاز على ليفربول بهدف دون رد في مباراة إياب دور الستة عشر، بعدما حقق الفوز ذهابًا على ملعب "أنفيلد" بنتيجة 5-2.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مواجهة كلاسيكو الدوري الإسباني بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلان ميندي - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

توني كروس - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي

أخبار برشلونة قبل كلاسيكو الدوري الإسباني

يمر برشلونة بفترة مثالية على مستوى النتائج في الدوري الإسباني، خاصة بعد الإخفاقات على المستوى الأوروبي هذا الموسم.

برشلونة استعاد مؤخرًا خدمات بيدري بعد تعافيه من الإصابة وعودته إلى المران في الأيام القليلة الماضية، ومن الممكن أن نشاهده في الكلاسيكو، لكن الفريق سيفتقد لخدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يدخل تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي..

التشكيل: 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستنسن - جول كوندي - رونالد أراوخو

سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونج

جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا