"كيف تخرج للشارع وأنت خاسر 6 مرات من الهلال؟".. نور يحفز لاعبي الاتحاد برسالة قاسية قبل كأس الملك

الاتحاد أمام الهلال.. الخسارة السابعة أم الفوز الأول؟

وجه محمد نور، أسطورة نادي الهلال، رسالة قاسية إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من أجل تحفيزهم على تجاوز عقبة الهلال في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يستعد للمواجهة السابعة أمام الهلال في الموسم، حيث يطمح العميد لتعويض هزائمه الست الماضية أمام مسابقات دوري روشن السعودي وكأس الدرعية للسوبر السعودي ودوري أبطال آسيا، فضلًا عن كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال نور، عبر برنامج "دورينا غير"، في رسالة إلى اللاعبين، "انسَ الاتحاد! أنت عندما تخرج للشارع أو تقابل أصدقاءك، كيف يكون وضعك؟ هل تجلس في بيتك؟ عندما يقول لك أحدهم (6 مرات يغلبوكم)، كيف يكون رد الفعل؟ يجب أن تفعل كل شيء في المباراة من أجل أهلك، وأمك وأبيك وأصدقائك".

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وأضاف نور أنه يرغب في إظهار لاعبي الاتحاد لردود أفعال قوية في الملعب، بقطع النظر عن الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق، مضيفًا أن الفريق فقد الهوية، وأن اللاعبين يخسرون اللقاء، ثم يظهرون بابتسامة واسعة.

وأشار نور إلى غياب الثنائي كريم بنزيما ونجولو كانتي عن مواجهة الاتحاد أمام الهلال، المقررة مساء الغد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، في نصف نهائي كأس الملك، حيث يلعب الفريقان على بطاقة العبور للمباراة النهائية، في انتظار الفائز من مواجهة النصر والخليج.