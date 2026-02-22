كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين نوتنغهام فورست وليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة نوتنغهام فورست وليفربول، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرة. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي، أو يمكنك أيضًا الاطلاع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة نوتنغهام فورست وليفربول

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز سيتي جراوند

ستبدأ مباراة اليوم بين نوتنغهام فورست وليفربول في 22 فبراير 2026، الساعة 14:00.

نظرة عامة على المباراة

تشهد مدينة سيتي جراوند هذا الأحد مباراة حاسمة بين فريقين متباعدين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستضيف نوتنغهام فورست فريق ليفربول. مع التغيير المفاجئ في إدارة فورست ومحاولة ليفربول البقاء في سباق دوري أبطال أوروبا، فإن هذه المباراة أكثر بكثير من مجرد رحلة روتينية للريدز.

تشهد هذه المباراة ظهور فيتور بيريرا لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدرب لنوتنغهام فورست. حل المدرب السابق لفريق وولفز محل شون دايتش في وقت سابق من هذا الأسبوع وحقق بداية رائعة يوم الخميس، حيث قاد فورست للفوز 3-0 على فنربخشة في الدوري الأوروبي. وبفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط، سيكون بيريرا حريصًا على ترجمة الزخم الأوروبي إلى أمان محلي.

ليفربول، بقيادة آرني سلوت، يسعى للتعويض. على الرغم من احتلاله المركز السادس وفوزه مؤخرًا في مباراتين متتاليتين ضد سندرلاند وبرايتون، إلا أن ذكرى الهزيمة 3-0 على أرضه أمام فورست في نوفمبر الماضي لا تزال مؤلمة. مع تقدم مانشستر يونايتد، صاحب المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط فقط، يدرك سلوت أن أي خسارة أخرى للنقاط قد تكون قاتلة لطموحات فريقه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة نوتنغهام فورست وليفربول اليوم

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو أي خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (راجع دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة المباريات على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر المحمول، ولكن الرياضة الحية تصلح أكثر للشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك: