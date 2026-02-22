كيفية مشاهدة مباراة اليوم بين لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي سي إف في دوري كرة القدم الأمريكي: البث المباشر والقناة التلفزيونية ووقت البدء

هنا يمكنك العثور على البث المباشر باللغة الإنجليزية لمباراة لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي سي إف، حيث يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية مشاهدة المباراة اليوم.

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت مسافرًا إلى الخارج أو ترغب فقط في الوصول إلى خدمات البث المعتادة من مكان آخر في العالم، فقد تواجه قيودًا جغرافية. وهنا يأتي دور الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).

تتيح لك شبكة VPN، مثل ExpressVPN، إنشاء اتصال آمن ومشفّر عبر الإنترنت. من خلال تغيير موقعك افتراضيًا إلى بلد يتم فيه بث المباراة، يمكنك تجاوز قيود الحجب ومشاهدة فريقك المفضل مباشرةً. انقر هنا للحصول على دليل تفصيلي أو، بدلاً من ذلك، اطلع على دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي سي إف

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي مدرج لوس أنجلوس التذكاري

ستبدأ مباراة اليوم بين لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي سي إف في 22 فبراير 2026، الساعة 02:30.

نظرة عامة على المباراة

Getty Images

يستعد كل من لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي للموسم الجديد بعد تغييرات كبيرة في تشكيلة الفريقين. في آخر خمس مباريات بين لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي سي إف، تفوق لوس أنجلوس إف سي في معظم الأحيان، حيث فاز في ثلاث مباريات وخسر في اثنتين، وهو ما قد يكون مفاجأة لكثير من مشجعي كرة القدم. يؤكد هذا السجل التنافسي بين الفريقين على التنافس الشديد بينهما في المواسم الأخيرة، حيث لم يتمكن أي منهما من فرض هيمنته المطلقة.

أخبار الإصابات

Getty Images

سيكون توفر اللاعبين عاملاً حاسماً في المباراة الافتتاحية، حيث سيضطر لوس أنجلوس للعب بدون رايان رابوسو وإيغور جيسوس وجاكوب شافيلبورغ وأرتيم سمولياكوف وآرون لونج. كل لاعب من هؤلاء سيغيب عن المباراة بسبب الإصابة أو الإيقاف. استبعادت عمليات الانتقالات عدة أسماء مألوفة، مثل فرانسيسكو جينيلا وألكسندرو بالوتا، من الفريق المضيف. إنتر ميامي لديه غائبون خاصون به، مثل تيلاسكو سيغوفيا وداين سانت كلير اللذين يلعبان مع المنتخب الوطني، بينما يواصل ديفيد رويز تعافيه من الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، هناك رحيل لاعبين بارزين مثل لويس سواريز وفافا بيكولت.

أخبار الفريق والتشكيلات

التشكيلات المحتملة لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي التشكيل المتوقع البدلاء المدرب مارك دوس سانتوس التشكيل المتوقع البدلاء المدرب خافيير ماسكيرانو

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الشكل

سجل المواجهة المباشرة

الترتيب

دليل VPN تفصيلي لمشاهدة مباراة لوس أنجلوس إف سي ضد إنتر ميامي سي إف اليوم

NordVPN

التنزيل والتثبيت: اشترك في ExpressVPN أو خدمة VPN أخرى ذات سمعة طيبة (تحقق من دليل GOAL هنا) وقم بتنزيل التطبيق على جهازك. اتصل بخادم: افتح التطبيق وحدد موقع الخادم الذي يعرض المباراة (على سبيل المثال، إذا كنت في المملكة المتحدة ولكنك تريد مشاهدة بث أمريكي، فاتصل بخادم أمريكي). امسح ذاكرة التخزين المؤقت: في بعض الأحيان، يحتفظ متصفحك بموقعك القديم. امسح ملفات تعريف الارتباط أو قم بتحديث متصفحك للتأكد من أن التغيير ساري المفعول. ابدأ البث: انتقل إلى موقع الويب والتطبيق الخاص بالمذيع واستمتع بالمباراة.

كيفية المشاهدة على الشاشة الكبيرة

لا بأس بمشاهدة البرامج على هاتفك أو حاسوبك المحمول، ولكن الرياضة الحية يجب أن تُشاهد على الشاشة الكبيرة. إليك كيفية تشغيل VPN على تلفزيونك: