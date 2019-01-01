كيسي يُعلن: لن أرحل عن ميلان

يؤكد عشقه للروسونيري..

أكد فرانك كيسي، لاعب ميلان، أنه لن يرحل عن صفوف الروسونيري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشدد على أنه يريد الاستمرار داخل السان سيرو لسنوات عديدة مقبلة.

كيسي كان واحدًا من اللاعبين الذين طالتهم سهام الانتقادات مع بداية الموسم، مما جعله من المرشحين لمغادرة ميلان في الشتاء بُناء على معاناة منتصف ملعب النادي الإيطالي خلال تلك الفترة.

لكن منذ وصول ستيفانو بيولي إلى مقاليد الحكم في السان سيرو واختلفت الأمور كثيرًا، فصار كيسي واحدًا من الدعائم الأساسية في كتيبته، وعاد وقدّم مستويات مميزة، وهو ما جعل موقف الإدارة يتسم بالتردد من مستقبل الدولي الإيفواري.

إلا أن صاحب الـ22 قد أعلن بوضوح في حوار له مع كالتشيو ميركاتو أنه يعتزم البقاء طويلًا في ميلان، حيث قال "إذا أردت الرحيل لكنت قمت بذلك بالفعل، ولكنني أريد البقاء هنا.".

الميلان بشكل عام لا يعيش أفضل فتراته هذا الموسم، حيث عانى من تذبذب في المستوى وضعف نتائج أدى إلى إقالة المدرب جيامباولو بعد فترة وجيزة من بداية الموسم، لكن الأمور بدأت في التحسن مع وصول بيولي لرأس العارضة الفنية في النادي.

نابولي يسعى لاستعارة توريرا في يناير

الميلان انتصر في آخر مباراتين على بارما وبولونيا ليرتقي في سلم ترتيب الدوري الإيطالي ويصبح في المركز العاشر برصيد 20 نقطة وبفارق 9 نقاط عن المربع الذهبي للكالتشيو.

كيسي واصل تصريحاته وقال"أريد الاستمرار في ميلان لسنوات عديدة، إنه النادي الذي أشجعه منذ صغري، بالنسبة لي لقد كان حلمًا أن أحمل قميصه، وسأبذل قصارى جهدي في الدفاع عن ألوانه.".

الجدير بالذكر أن كيسي يُعد من أكثر لاعبي الميلان مشاركة هذا الموسم، حيث لعب 13 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا.